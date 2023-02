Csak egy korábbi leírást rejtett a bikafalvi templom időkapszulája

1989-ben elhelyezett időkapszulát találtak a bikafalvi református templom felújítása során, amelynek tartalmát a sajtó előtt tárták fel pénteken. Az esemény során az épület helyreállításának részleteiről is mesélt a helyi lelkipásztor.

Bikafalvi szolgálatának megkezdése után kisvártatva kiderült, hogy javításokra szorul a B-kategóriás műemléknek nyilvánított helyi templom, hiszen többek között (a 2005-ös árvíz után) salétromossá váltak a falak, valamint a pléhburkolat meghibásodását követően a torony szerkezetét is eláztatta az esővíz – magyarázta Bardócz Csaba református lelkipásztor a pénteki eseményen. Utóbbi épületrész helyreállítása érdekében

Ez az összeg elég is lett volna a torony teljes felújítására, ha időközben nem jöttek volna a drágulások az építőiparban is. Így csak egy korszerű villámhárító felszerelését, a harang automatizálását, illetve a tetőburkolat cseréjét tudják finanszírozni ebből az összegből. A lelkipásztor rámutatott, hogy

viszonylag sokszor meghibásodott a pléhből készült fődés az évek során, ezért is gondoltak arra, hogy a felújítás során inkább rezet fognak használni a burkolásra, amely jóval tartósabb.

A munkálatok egy részét sikerült megvalósítani, a többi jelenleg is folyamatban van.

Várday Zsolt építészmérnököt kérték fel az épület állapotának előzetes felmérésére, aki azt javasolta, hogy távolítsák el azt a betonréteget is, amellyel a helyiek erősítették meg a templom talapzatát, a már említett árvíz után. Erre végül az összehívott közgyűlés is rábólintott, így sikerült is ezt megoldani.

Palackba zárt sorok

Mivel gyakran meghibásodott a torony tetőzetének burkolata, azt többször kellett javítani is, emiatt pedig gyakrabban volt cserélve a gömbben elhelyezett időkapszula. Legutóbb 1989-ben történt ilyen, és