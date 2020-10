Új hidat építenek a csekefalvi roma közösségnek

Lényegesen nehezebbé vált mintegy huszonöt csekefalvi romacsalád élete, amióta a tavaszi áradások elmosták a közeli patakon átívelő hidat, amelyen át megközelíthették a település többi részét. Azóta egy általuk összetákolt átkelőt használnak a célra. A község vezetősége ugyanakkor már kivitelezőt is talált az új híd megépítésére.

Iskolába sem tudják engedni a gyerekeket, ha megárad a patak, hiszen veszélyes lenne átkelni a rögtönzött pallón, ez viszont sok nézeteltérést szül a pedagógusokkal, akik jegyzik a hiányzásokat – állítják a közösség tagjai. Mint mondták, az is kellemetlen, hogy ha kisebb esőzések vannak, már akkor is hatalmas a sár a környéken, amelyben szinte lehetetlen közlekedni, és bármit is tesznek, úgyis sárosan érnek át a túloldalra.

Az idősek rá sem mernek menni a pallóra, őket gumicsizmát húzva a vízen kell átvinni probléma esetén. Abban mindenki egyetértett, hogy mielőbb új, stabil átkelőre van szükség, amelyre már kaptak is ígéretet a Szentábrahám község vezetőségétől.