Új helyszíneket nevezett meg az önkormányzat a szociálisan rászoruló csíkszeredai családok számára

Mint korábban írtuk, a Gyermek sétány 9. szám alatti épület szerkezeti állapota rohamosan romlik, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a lakók számára biztonságosabb lesz a kiköltözés. Albert Sándor, Csíkszereda főépítésze elmondta, 2021-ben a szakértői vélemény szerint 3-as földrengéskockázati besorolást kapott az épület (a skála 1-től négyig tart; az egyes a legrosszabb), csakhogy mivel a dokumentum egy felújítási tervhez készült, ezért a szakértő úgymond átlagolt. Az épülethez a 2000-es években hozzátoldottak egy részt, amely jó szerkezetű és alapú. Ez viszont összességében rontotta a teljes épület szerkezeti stabilitását, a régi rész ugyanis 2-es besorolású lett volna. Ugyanakkor azóta eltelt idő alatt rohamos épületromlást észleltek. Mint kiderült egy újabb vizsgálatból, mozog az épület, és akár a víz-, gázvezetékek is elroppanhatnak, ahogyan a repedésekbe helyezett üveglapokkal is történt a vizsgálat során. Jelenleg készül a megvalósíthatósági tanulmány a felújításra, a következő tanácsülésre szeretnék is napirendre tűzni – ezt már Bors Béla alpolgármester mondta. Ha minden a legjobban halad, akkor akár a nyáron hozzá is lehetne fogni a kivitelezéshez.