Új épületszárnyat terveznek az egyetemi központnak

A terveket és a majdani beruházást is magyar kormány támogatja • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nagyszabású beruházás előtt áll a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ: a négyszintes új szárny terveinek elkészültét a Bethlen Gábor Alaptól nyert támogatásból finanszírozták, de a kivitelezés támogatására is kaptak ígértet a magyar kormánytól – mondta el Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke. Az alapítvány ugyan tartalmilag nem szól bele az egyetemi központ működésébe, ám a létesítmény jövőjéről gondoskodik, mint ahogyan a magyar kormány is, amely minden évben „apanázzsal” segíti a fenntartást – fejtette ki Szász Jenő.

Az új épületszárny engedélyeztetése várhatóan idén őszig befejeződik, a munkálatok tehát leghamarabb ősszel kezdődhetnek el, így a becslések szerint mintegy bő másfél év múlva lehetne használatba adni az ingatlant.

Az új létesítmény alsó szintjén aula kapna helyet, amelyre nemcsak az egyetemi központnak volt nagy szüksége, hanem a szomszédos Városi Könyvtárnak is előnyére válna – avatott be Köllő Miklós építész, az épület tervezője. Az első és második szinten két-két egybenyitható tanterem kapna helyet, a manzárdot, tehát a tető alatti felületet pedig a nonformálisabb oktatási formák igényei szerint alakítanák ki. Az épülettervezés részeként elkészült a Kőkereszt tér újragondolásának terve is: a sajtónak bemutatott terveket a kezdeményezők a városvezetéssel is ismertették, és pozitív fogadtatásban részesültek.

HIRDETÉS

A Kőkereszt tér ugyanis jelenleg többnyire parkolóként szolgál, de az utcaszövet következtében a névadó, 18. századi műemlék sem érvényesül kellőképpen: Köllő Miklós víziójában funkcionális közösségi térré alakulna át ez a felület, ahol ugyan kevesebb parkolóhely lenne, ám a felületet körbeölelő intézmények és a lakosság is nagyobb hasznát venné annak. Érdekesség, hogy az új szárny megtervezésénél kiemelt szempont volt, hogy az ne takarja ki a városkép elemi részét képező Szent Miklós-hegyi Plébániatemplom tornyát, de például a Vargar-patakon átívelő palló is maradhat a helyén. A beruházás becsült összegéről egyelőre nem kívántak nyilatkozni az illetékesek, a terveken ugyanis kisebb, utólagos módosításokat végeznek még. Szász Jenő annyit elárult: jelentős összegről van szó.