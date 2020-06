Új épületbe költözik a gyergyóalfalvi községháza

Jól haladnak a gyergyóalfalvi egykori emeletes iskola felújításával, ahová a községháza irodáit fogják költöztetni. A régi polgármesteri hivatal épületének továbbra is közhasznú célt szánnak.

Tíz helyiséget alakítottak ki a községháza különféle irodáinak, illetve tágas eskető- és a tanácsterem is lesz az épületben.

A római katolikus egyház által építtetett ingatlan feljavítása már az utolsó métereken jár. Jelenleg az épületet övező részt rendezik, közben bent takarítanak, hiszen

júliusban, a bútorzat beszerzése után, egy hónap alatt be is szeretnének költözni és rendezkedni, hogy augusztusban már ott dolgozhassanak, illetve ott fogadhassák az ügyfeleket.

A kétmillió nyolcszázezer lejes beruházás költségeinek felét kormányprogram révén finanszírozzák, a másik felét pedig saját költségvetésből fedezik.

A községházának most helyet adó épület eredetileg lakóháznak készült. Megüresedése után is közcélra használnák. „Megfordult a fejünkben, hogy óvoda vagy bölcsőde létesüljön ott, vagy gazdasági tevékenységeket folytató egységeknek is kiadnánk, ha igény lenne rá” – szögezte le a polgármester.