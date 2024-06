Új elektromos busszal utazni? Megéri az árát

Egyelőre tesztidőszakban van, de már használatba került az a nyolc környezetkímélő elektromos busz, amelyek használatával a remények szerint a gépjárművek száma is csökkenhet Székelyudvarhelyen. Kipróbáltuk a modernizált tömegközlekedési eszközöket, hogy megtudjuk, megéri-e busszal közlekedni.

Múlt év decemberének elején jelentették be, hogy megújul Székelyudvarhely tömegközlekedése: a mobilitási projektek révén korszerű buszokról és teljesen modernizált jegyvásárlási lehetőségekről adott hírt a városháza. Nem sokkal később, még decemberben, meg is érkezett az Európai Unió által finanszírozott nyolc elektromos busz, és az ígért nyár közepi kezdéshez közeledve a héten már láthattuk, valamint utazhatunk is az új járműveken.