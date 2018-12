Ugyanakkora a magyar, mint a román

A román nyelvű helységnévtáblákéval azonos mérető karaktereken olvashatjuk a magyar feliratokat is a felújított, majd 2015-ben átadott 132-es megyei úton. A Hargita megyei önkormányzatnál érdeklődve azt is megtudtuk, hogy jogi vita miatt tolódik a Szentegyházán megrongálódott útszakasz kijavítása.

2015-ben és 2018 végén • Montázs: Borboly Csaba Facebook-oldala

Több bonyodalmat is okoztak az évek folyamán a rosszul kihelyezett helységnévtáblák az 57 millió lejből felújított 132-es megyei út 26,6 kilométeres szakaszán – fejtette ki lapunknak Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Mint mondta, először a rossz tervek nyomán csak román nyelvű helységnévtáblák kerültek ki a települések ki- és bejárataihoz. Ezt igyekeztek orvosolni a megyei önkormányzat saját költségvetését használva, ám így sem született meg a jó megoldás, hiszen

az utólag felszerelt – bukaresti cég által gyártott – magyar feliratok karaktereinek mérete jóval kisebb volt a román nyelvűekénél.

Ezek után, egészen mostanig nem volt lehetőség a helyzet javítására, hiszen az európai uniós pénzből felújított út még évekig ellenőrzés alatt állt.

Megtörtént a változás

Borboly Csaba rámutatott, a beruházás ellenőrzése idén ősszel fejeződött be, így megrendelhették az új táblákat, amelyeket az elmúlt napokban fel is szereltek. Most már azonos táblán vannak feltüntetve a települések román és magyar nevei, ugyanakkora karakterekkel. A cserét a Hargita megyei útjelzések cseréje és kiegészítése érdekében szerződtetett cég végezte el, az erre a célra elkülönített összegből.

A megyei önkormányzatnál számítanak a lakók visszajelzésére is, hiszen így könnyebben és gyorsabban lehet orvosolni az esetleges problémákat. A most kitett táblák egyikén például hibás volt a magyar felirat, amit a bejelentéseknek köszönhetően egy nap alatt sikerült kijavítani.

Tisztázatlan jogi viszonyok



Ha nincsenek ivóvíz- és szennyvízhálózati felújítások, akkor nem biztos, hogy tönkrement volna az út Szentegyházán – fejtette ki Borboly Csaba az út rendbetételének elhúzódásával kapcsolatban. Kijelentette, a munkálatok előtt nehéz döntés elé állították őket, hiszen ha nem engedélyezik az út feltörését, akkor nem lehetett volna javítani a helyi szolgáltatás minőségén. Éppen ezért jelenleg jogi viták folynak arról, hogy kinek a felelőssége elvégezni a javításokat. Bonyolítja az ügyet ugyanakkor az is, hogy a szentegyházi felújítást több cégből álló konzorcium végezte, amelyek közül kettő időközben megszűnt. Éppen ezért nem tudni, hogy kit terhelne a garanciális munkálat. Egyébként mintegy egymillió eurónyi garanciapénzt tartanak vissza a felújítást végző építkezési vállalattól. „Ha bebizonyosodik, hogy a rosszul elvégzett munka miatt ment tönkre az út, akkor nem kell a megyei tanács pénzét költeni a javításokra” – szögezte le Borboly. Amíg ez nem tisztázódik, addig nem költhetnek saját költségvetésükből sem a javításokra.

