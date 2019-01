Úgy tűnik, nem lesz már ekkora havazás januárban

Hideg még várható, de ilyen mennyiségű havat, mint ami a napokban lehullott, nem jósolnak január végéig a meteorológusok • Fotó: Barabás Ákos

Erdélyben mínusz 4 fokig hűl január 15-én nap közben a levegő, majd 17–18-án 4 fokra melegszik. Január 19-étől újabb lehűlés, majd ismét enyhülés várható. A következő két héten éjszakánként fagyni fog, január 16-án éjjel mínusz 10 fok alá süllyedhet a hőmérő higanyszála. Enyhe csapadék naponta előfordulhat.

A hegyvidékeken végig fagypont alatti hőértékek várhatók. Január 15-én mínusz 11 Celsius-fok lesz napközben, 17–18-ára viszont enyhül az idő, mínusz 1, sőt 0 fok is lehet nappal. Január 19-e ismét lehűlést hoz, 21–23-án mínusz 5 fok lesz a nappali átlaghőmérséklet, majd újabb felmelegedés következik be. Hajnalonként mínusz 10 és mínusz 5 fok közötti minimális hőmérsékletet fognak mérni, kivéve január 15-ét és 16-át, amikor mínusz 13 Celsius-fok is lehet a legkisebb hőérték. A következő két hét első napjaiban erőteljesebb, majd gyengébb havazások várhatók a hegyekben.

Az előrejelzés az angliai Readingben működő Középtávú Időjárás-előrejelezések Európai Központja (ECMWF) adatai alapján készült.