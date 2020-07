Úgy tűnik, nem lesz autópálya-múzeum a Radnót–Maroskece szakasz

Munkagépek vannak a maroskecei csomópontnál. Archív • Fotó: Haáz Vince

Ovidiu Marian Barbier, az Infrastruktúrát Kezelő Országos Vállalat (CNAIR) aligazgatója a maroskecei csomópont jelenlegi állapotáról és a szükséges munkálatok elvégezésről tájékozódott a helyszínen a múlt hétvégén. Maros megyében már elkészült a Nyárádtő–Radnót közötti pályaszakasz, és 93 százalékban kész van a Radnót–Maroskece szakasz is. Ezt

a majdnem tizennyolc kilométeres pályarészt azonban csak akkor lehet használni, ha meglesz a maroskecei csomópont,

ami már a következő, a Maroskece–Aranyosgyéres szakasz része. Utóbbi kivitelezője ellen azonban csődeljárást kért több alvállalkozó, és jelenleg nem tudja folytatni a munkálatokat. Éppen ezért a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság vette át csomópont elkészítését, és a napokban már munkagépek jelentek meg, elkezdték a terv végrehajtását.

A CNAIR aligazgatója a maroskecei munkatelepen készült felvételen arról beszél, hogy két hónap alatt lesz meg a csomópont, amely lehetővé teszi, hogy a Radnót–Maroskece pályaszakaszra fel és le lehessen hajtani. „A munkatelepen újra dolgoznak, nagyon elégedett vagyok azzal, amit láttam.

Azt szeretnénk, hogy két hónap alatt meglegyen a csomópont és használatba lehessen adni ezt az újabb pályaszakaszt is.

Ez a csomópont nagyon fontos, és ezt a CNAIR jelenlegi vezetősége is tudja, azért tett meg mindent, hogy újranyissa a munkatelepet. Mindent megteszünk azért, hogy itt és más helyszíneken is megértsük a felmerülő nehézségeket, és segítsünk a kivitelezőknek, hogy haladjanak a munkálatokkal. Ehhez hozzátartozik az is, hogy időben kifizetjük az elvégzett munkálatokat.”

Az illetékes azt reméli, hogy a 17,9 kilométernyi Radnót–Maroskece közötti szakaszt a csomóponttal együtt már idén nyáron használni lehet. Azt viszont még nem tudni, hogy a Maroskece–Aranyosgyéres közötti, félbemaradt szakaszt ki fogja megépíteni. Egyelőre a szerződést a csődközelben lévő céggel nem bontották fel.

Közben Maros megyében már kijelölte a munkatelepek helyszíneit a Nyárádtő–Marosvásárhely szakaszt kivitelező Strabag cég, és a munkagépek is megjelentek. Ezen az utolsó szakaszon a kivitelezési határidő 2021 év vége.

A Pro Infrastruktúra Egyesület készített a napokban egy videofelvételt, ahol látszik a hamarosan kész Radnót–Marokece pályaszakasz, illetve a maroskecei csomópont, ahol újra megjelentek a munkagépek.