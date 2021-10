Úgy tűnik, hogy idén sem születik ítélet Borbolyék perében

Korábbi útfelújításokat kifogásolt a vádhatóság. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

A Maros Megyei Törvényszéken folyamatban levő bírósági eljárás szerdai tárgyalása a délutáni órákban ért véget, a beidézett négy tanú meghallgatása több mint öt órán át tartott.

Ezúttal a vádhatóság által kifogásolt munkálatok közül továbbra is a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es számú megyei út 2010-ben végzett felújításával kapcsolatos részletekre volt kíváncsi a tárgyalást vezető bíró és az ügyvédek.

A tanúk között ott volt a tervező cég szakértője, a Hargita megyei útgondnokság akkori vezetője, egy volt megyei önkormányzati képviselő, illetve annak a cégnek a képviselője is, amely mintát vett az elkészült aszfaltrétegekből, és azt rendben találta. Mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje kérdésünkre elmondta, a következő tárgyalási napon újabb négy tanú meghallgatása várható,

összesen pedig még 10 személy van hátra a tanúk közül a vádiratban felsorolt 28-ból.

Ennek megfelelően ebben az évben még nem várható ítélethozatal, annál is inkább, mert a bíróság előtt még be kell mutatni a védelem által kért bizonyítékokat is – közölte az ügyvéd.

HIRDETÉS

Kifogásolt útfelújítások

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel. Vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét.