Úgy tűnik, beváltja a nagy reményeket a borszéki fürdő

„Mindig mondtam, hogy akkor beszélhetünk majd újra borszéki turizmusról, ha elindul a fürdő. Az idegenforgalmi szezon is kezd kitolódni, nemcsak nyáron, hanem télen is sokan kezdenek jönni, főként hétvégéken” – mutat rá Mik.

A kezeléseket április óta az egészségbiztosító pénztár is támogatja, tehát a betegek az orvosok által kiállított küldőpapírral is igénybe vehetik ezeket.

A fürdő mellett a sízés is sokakat vonz Borszékre, a fő pályát már előkészítették, hogy december 20-ától fogadhassa a sízőket. Azon dolgoznak, hogy karácsonyra a szánkópálya is működhessen. Később, ha az időjárás engedi, a másik sípályát is megnyitják. Szilveszterre egyébként már nem nagyon van üres szálláshely a fürdővárosban, sok vendéget várnak arra is, több helyen szerveznek mulatságokat, az önkormányzat pedig tűzijátékot és forralt bort biztosít ehhez.