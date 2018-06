Udvarlej: saját digitális valutát fejlesztettek ki a programozók a Digitális Kalákán

Véget ért az első Digitális Kaláka Székelyudvarhelyen: nyolc erdélyi IT-s csapat negyvennyolc óra alatt dolgozott ki olyan prototípusokat, amelyek a közösséget szolgálják majd. Megtudhattuk, milyen lenne az Udvarlej, hogyan lehet optimalizálni a parkolást a városban, és született olyan terv is, amely a sportolni vágyókat hozza össze egy felhasználóbarát felületen. A hétvégén bebizonyosodott: a digitalizáció a mindennapokban is hasznos, és rendkívül innovatív megoldások születhetnek, ha a civilek és a fejlesztők egymásra találnak.

A U-Hub Udvarhelyszéki IT&C Közösség, Székelyudvarhely Önkormányzata, valamint a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány rendezte Digitális Kaláka hivatalos megnyitóját pénteken délben tartották a székelyudvarhelyi Hargita Business Centerben, majd vasárnap délig tartott a tényleges hackathon:

a nyolc, kolozsvári és székelyföldi IT-s szakemberekből álló csapat válaszhatott a rendelkezésre álló – helybéli civilek által javasolt – tíz kérésből, majd negyvennyolc óra állt rendelkezésükre, hogy ezekre digitális megoldásokat fejlesszenek ki.

A munka szó szerint éjjel-nappal zajlott a Rákóczi Sportcentrumban. A hétvégi munka mellett kihívás volt az is, hogy a kész prototípusokat vasárnap délután érthető és laikusok számára is élvezhető módon kellett bemutatniuk a részvevőknek.

Microlearning: a gyors és emészthető tanulás

A kolozsvári SmartUp cégtől két csapat is érkezett a Digitális Kalákára: a Bring Me The Curry és a Holy Cow Burger is a microlearning terén dolgozott ki egy-egy prototípust.

A microlearning lényege, hogy a tanulás rövid oktatási anyagok alapján történjen, amelyek könnyen és gyorsan „emészthetők”, így az emberek akár egy kávészünetben is tanulhatnak valami újat, néhány pillantást vetve mobilkészülékükre.

Kimondottan a közalkalmazottak számára hasznos modulokat fejlesztett a SmartUp platformhoz a Bring Me The Curry csapat, amelynek vezetője Láng Máté, a SmartUp műszaki igazgatója. Csapattársai, Ambrus Adrián, Petri Andrei és Tempfli Arnold szintén a cég kolozsvári fejlesztő központjából érkező szoftverfejlesztők. Mint elmondták,

egy olyan modult írtak a rendszerhez, amely könnyebbé teszi az oktatási anyagok szerkesztését azáltal, hogy nyomtatott vagy nem szerkeszthető forrásanyagok (pl. sokoldalas közigazgatási dokumentumok) digitalizálását is támogatja, OCR technológia (írásfelismerés) alkalmazásával.

Másrészt ezekből a forrásokból könnyen beilleszthetővé tesz szövegrészeket automatikusan felismert sablonok alapján, és a közös szerkesztést is támogatja.

SmartUp – kedvezményesen Udvarhelynek

A Holy Cow Burger – amelynek tagjai Alexandru Derecichei, Ovidiu Rotaru, Oana Sabău és Sebesi Zoltán – a tudásszint ellenőrzésére és vizsgáztatásra alkalmas modult fejlesztett a rendszerhez. Hangsúlyosan próbáltak odafigyelni a közszféra specifikus igényeire, például

rendszerük támogatja az adott munkakörökben elvárt periodikus szakmai vizsgák letételét is, és az eredmények hatékony és hasznos kiértékelésének lehetőségét is biztosítja.

A szervezőktől azt is megtudtuk, hogy a SmartUp és a csapatok felajánlásának köszönhetően Székelyudvarhely rövidebb távon ingyenesen, hosszabb távon nagyon jelentős kedvezményekkel használhatná (adott kereteken belül) ezt a platformot.

Ügyintézés gombnyomásra?

A székelyföldi The_Innovative_Team csapat – Bujdosó Zsolt, Gábor Attila Roland, Józsa Zoltán és Székely Arthur – a lakossági ügyintézés megkönnyítésére tervezett platformot. Ennek lényege, hogy

a rendszerükben létrehozott felhasználói profil révén igényelhetünk hivatalos okmányokat, például a helyi polgármesteri hivataltól. Minden igényelhető dokumentum esetében a rendszer rögzíti, hogy milyen iratokra van szükség az igényléshez. Ezeket a dokumentumokat automatikusan generálja a profiladatok alapján.

Az esetlegesen hiányzó adatokat (és csak azokat) automatikusan bekéri, kiegészítve azokkal a generált dokumentumokat. Végül az aktacsomagot eljuttatja az okmányt kiállító intézményhez, kérvényezve az illető irat kibocsátását, és amint az megérkezik, lementi az ügyfél fiókjába. Ilyen egyszerű. És mindezért egyszer sem kellene betérni a városháza épületébe.

Digitalizáció és sport

Két csapat is sporttal kapcsolatos prototípuson dolgozott. Csak Sport! a neve annak a projektnek, amelyet a székelyföldi Antiinovációs klub csapat – Györfi Sándor, Szabó Dávid, Szilágyi Levente és Zsidó Mátyás – fejlesztett. A fiúk alapos felméréssel és tervezéssel kezdték a munkát, kérdőíveztek, potenciális felhasználókkal beszélgettek, és a visszajelzések, illetve eredmények alapján alakították a rendszer tervét. Az ilyen módon kidolgozott koncepcióhoz interaktív képernyőterveket készítettek. Az így elkészült alkalmazás prototípusa tehát nemcsak a magán és szervezett sportesemények követésére alkalmas, hanem segíti a szervezetek, sportegyesületek munkáját.

A felhasználók nemcsak azt tudják általa megszervezni, hogy hol, kikkel és mit sportoljanak, de a különböző sporteseményekről is időben értesülnek.

A kolozsvári CS.I.R.SZ. csapat is sporttevékenységeket támogató közösségi platformot fejlesztett ki. A Softech cégtől érkező szoftverfejlesztők, Bege István, Kátay Csilla, Mátis Szilárd és Nagy Roland által kidolgozott, Sportner nevű mobilalkalmazáson belül sporteseményeket hozhatunk létre, és feliratkozhatunk a mások által publikált eseményekre, partnereket kereshetünk sportolási tevékenységeinkhez.

Az átlátható forgalomért és parkolásért

A Feneketlen Kút nevű csapat a székelyudvarhelyi forgalm optimalizálását szolgáló prototípust dolgozott ki. A csapattagok a kolozsvári Bosch kutatás-fejlesztés részlegének, illetve a Codespring szoftverbrandet működtető Softech cégnek a munkatársai. Pável Szabolcs és Sándor Csanád doktori tanulmányaikat folytató kolozsvári kutatók, akik a BBTE-n is oktatnak. Kiss Anna és Szabó Zoltán két hét múlva védik magiszteri disszertációjukat. Kiss Anna neve talán már onnan is ismerős lehet, hogy ő volt a Székelyudvarhelyen is sokat használt FestivApp alkalmazás első verziójának kifejlesztője.

A csapat köztéri kamerákat használt arra, hogy kövessék az udvarhelyi forgalmat, a rendszer nemcsak felismerné és számolná, de követni is tudná az autókat. Egyik továbbfejlesztési lehetősége, hogy erre rá lehetne építeni például egy applikációt, amely mutatja az autósoknak a forgalmasabb útszakaszokat.

Ugyanakkor a rendszer statisztikákat is szolgáltatna a városvezetésnek, ami későbbi forgalom-átszervezéssel kapcsolatos döntések megalapozója is lehet.

Az udvarhelyi parkolási helyzet javítására dolgozott ki egy rendszert a kolozsvári egyetemistákból álló TODO: Team Name nevű csapat. A Gagyi Mátyás, Patakfalvi Örs Krisztián, Ráduly Zalán és Tüzes-Bölöni Kincső alkotta csapat rendszere

a térfigyelő kamerák képei alapján figyelné a parkolóhelyeket, és a felhasználók egy mobilalkalmazás segítségével láthatnák, hogy hol vannak szabad helyek.

Minderre gépi tanuláson alapuló képfelismerési módszert alkalmaznak, konkrétabban konvolúciós neurális hálókat és deep learning módszert.

Udvarlej – csak a mienk

Nem utolsósorban a 402 Payment Required megnevezésű kolozsvári csapat – Török-Vistai Tamás, Brassai Beáta, Fazakas Tibor és Kelemen-Fehér Dénes Bálint – egy

saját digitális pénzt fejlesztett ki Székelyudvarhelynek.

A találóan Udvarlejnek nevezett digitális valuta ötletét a magyarországi Hajdúnánáson használt helyi pénz, a Bocskai Korona koncepciójából merítették, de teljesen digitális platformra vitték át.

A helyi fizetőeszköz árfolyama nem a kriptovaluta, hanem a lej árfolyamával lesz összehangolva. Érdekesség, hogy nemcsak olyan mobilalkalmazást készít a csapat, amellyel majd Udvarlejeinket kezelhetjük, hanem már a váltóautomatát is programozzák.

A bemutatott prototípusokat neves szakemberekből álló zsűri értékelte, amelynek Bodó Zalán egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának oktatója,

Gálffy Csaba, az egyik legismertebb magyarországi online hardware- és software-magazin, a HWSW főszerkesztője, valamint Tossenberger Tamás, az egyik legnagyobb és legismertebb magyarországi startup accelerator központ, a Design Terminal startup programokért és kapcsolatokért felelős munkatársa volt tagja.

A szakemberek értékelése szerint így

az első Digitális Kaláka első díját az Udvarlej, a helyi digitális valuta prototípusa érdemelte ki, a második legjobbnak a TODO: Team Name csapat parkoláskezelő rendszerét értékelték, míg a dobogó harmadik fokára a Feneketlen Kút nevű csapat került forgalomoptimalizáló platformjának köszönhetően.