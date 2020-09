Udvarhelyszéki polgármesterek tervei

Közösen oldanák meg a problémákat • Fotó: Beliczay László

„Gyakorlatilag együtt él a város a vidékkel és ennek vezetői szinten is vissza kell tükröződnie, hiszen vannak olyan helyzetek, döntések, illetve kapcsolódási pontok, amelyeket nem szabad Székelyudvarhely egyedül kezeljen. Nem mindegy, hogy egy 34 ezer fős közösségről beszélünk vagy egy több mint 100 ezer fős régióról, Udvarhelyszékről” – jelentette ki egy keddi sajtótájékoztatón Derzsi László, az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje.

Az eseményen jelen lévő és újrázni készülő polgármesterek közül először Bálint Elemér Imre, Oroszhegy község vezetője szólalt fel, aki az összefogást és egy regionális fejlesztési stratégia kidolgozását szorgalmazta. Sándor József felsőboldogfalvi polgármester a közszállítás hatékony megszervezését említette az egyik legsürgetőbb megoldásra váró problémaként. Ennek érdekében szerinte fejlesztési társulásba kell tömörüljenek a községek. Kovács Lehel farkaslaki polgármester a települések közötti bicikliutak fontosságát hangsúlyozta, ami egyrészt a helyiek számára jelentene közlekedési alternatívát, másfelől a turistáknak is be lehetne mutatni a térséget. Ehhez a véleményhez csatlakozott Nagy Attila, Zeteleka vezetője is, aki elmondta, a vidékről ingázók, illetve a városi kirándulók számára is hasznos lenne a kerékpárút.