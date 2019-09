Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál: jövőt kovácsolni a múltból

Nem egyénileg, nem vállalkozásként vannak jelen, hanem közösségként – nyomatékosította Mónika. Évente ez az egyetlen rendezvény, amelyre kipakolják a kamrát. Kitartásukkal a hagyományokat szeretnék átadni. A legkisebbek is tudják már, miként kell rákészülni, kedvelik a hangulatot és tudatosítják,

mindaz, ami Isten áldásával terem, érték, úgy kell megbecsülni, amint azt az ősök tették.

Ha egy-egy évben kevesebb is a gyümölcs, mindig ad valamit a Jóisten, azt dolgozzák fel, nem a felvásároltat. Abból készül több, ami gazdagabban termett. Minden évben „bátorkodtak” valami újdonsággal is. Idén a somból, korábban zöld dióból, zöld paradicsomból, bodzából főzhettek be többet a fiatal és idősebb Firtosi Tündérek. Vörösáfonyás körte, mentás alma, avagy grillázzsal dúsított erdei ízek – kóstolni ér! „Itt a helyünk!” – vallják a váraljai kicsik nagyok, így mutatják be és kedveltetik meg varázslatos falujukat, amelyben otthon vannak.

Hasonló indíttatással tartottak ki mindvégig a fesztiválrészvétel mellett a máréfalviak és a kecsetiek is. Az oroszhegyi Vass Éva pedig a fiatal önkénteseket buzdítja: a közösségért tenni jó!