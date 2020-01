Udvarhelyi Média Kft.: három és fél éve nem történt érdemi előrelépés

Patthelyzet. A megszűnt napilap ügye továbbra is vesztegel • Fotó: Barabás Ákos

2018-ban egyszer, tavaly pedig háromszor (legutóbb 2019. október 23-án) került napirendre az Udvarhelyi Média Kft. ügye a Hargita Megyei Törvényszéken: minden alkalommal indok nélküli halasztás történt, így érdemleges előrelépés továbbra sincs, tájékoztatott Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtóreferense.

Az ügyben előbb a cégbíróságnak kellene döntést hoznia, addig ugyanis a tényleges kármegtérítés sem kezdődhet el.

2016 óta zajlik

Az ügy még 2016-ban kezdődött, amikor a számvevőszék kivizsgálást tartott az Udvarhelyi Média Kft. kapcsán: a Bunta Levente polgármestersége alatt, 2013-ban létrehozott vállalkozás az Udvarhely napilap kiadásával foglalkozott annak 2016-os megszűnéséig. A számvevőszék 2016 májusában vizsgálta ki az önkormányzati tulajdonban lévő Udvarhelyi Média Kft. bő kétéves működését: hosszas jelentésben tárta fel a médiavállalkozás addig homályos pénzügyi hátterét. Mint kiderült,

a létrehozás és a többszöri törzstőkeemelés, valamint a folyamatos veszteséges működés következtében a cég két év alatt összesen 855 268 lejt emésztett fel a város pénzéből.

A számvevőszék summázásként összesen 529 344 lejes veszteséget állapított meg, a helyzetet összefoglaló dokumentum szerint a cég ennyivel károsította meg a fő hitelezőt, azaz a várost.

A városvezető kezdeményezte a cégfelszámolást

A törvényszék tehát tavaly arra kötelezte Gálfi Árpád polgármestert, hogy teljes egészében mérje fel a keletkezett kárt, és intézkedjen a teljes összeg maradéktalan visszaszerzése érdekében. A város közigazgatási eljárásban támadta meg a dokumentumot, ám pert vesztett.

A cégbíróság azért jön képbe, mert a polgármester korábban kérvényezte az Udvarhelyi Média Kft. felszámolását.

A bíróság 2018 októberében kinevezte a csődbiztost, aki 2018 decemberében kérte a cég hitelezőitől, hogy nyújtsák be követeléseiket, ennek Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala akkor eleget is tett. A patthelyzetben egyelőre csak

annyi bizonyos, hogy ötszázezer lejre rúg a várost ért kár értéke,

amelyet – mivel a becsődölt médiavállalkozásnak nincs erre fedezete – a felelősnek megnevezett személyeknek saját vagyonukból kell majd megtéríteniük.

Voltak még rendellenességek

A veszteséges működésen túl a számvevőszék az Udvarhelyi Média Kft. működtetése kapcsán is többrendbeli szabálytalanságot állapított meg. Mivel a cég közpénzből működött, legalább öt személyből álló vezetőtanácsnak kellett volna irányítania, ennek ellenére 2014-ben és 2015-ben a cég vezetéséért öt helyett folyamatosan mindössze egy személy felelt: 2014-től 2015. november 2-áig Farkas György akkori városmenedzser (a médiavállalkozáson belül ezért nem kapott munkabért), majd feladatait Molnos Zoltán vette át (ám az átvétel törvényessége is kétséges). A számvevőszéki jelentés értelmében az ügyvezetőnek egyebek mellett nyilvános költségvetést, marketingstratégiát is kellett volna készítenie.

Mindemellett a polgármesteri hivatal Bunta Levente mandátuma alatt 10 ezer lejes reklámszerződést kötött a város saját újságjaként közpénzből fenntartott lappal, aminek értelmében különböző hirdetések, közlemények jelentek meg.

A legközelebbi tárgyalást éppen ma reggel tartják ez ügyben a Hargita Megyei Törvényszéken. A városvezetés a végleges döntésre vár. „Amíg a bíróság nem hoz döntést az ügyben, addig ennél többet nem tudunk” – summázott a sajtószóvivő.