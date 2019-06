Tűzről pattant fogások – a nyárral együtt a grillszezon is elkezdődött

Mindenki volt már kerti sütésen, és jó eséllyel maga is készített húsokat szén hevítette rácson, de a kérdés az, hogy ezt megfelelő szakértelemmel tette-e. Mit tegyünk, hogy ne ragadjon oda a hús, ne legyen száraz, vagy hogy minél jobban megmaradjon a tápértéke? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre ad választ Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa, aki egyúttal három ínycsiklandó recepttel is előrukkolt.

előzetesen mindig fel kell hevíteni a fémrácsot, és az is segít, ha zsiradékkal vagy olajjal kenjük be.

Szintén kiszáradhat a húsunk vagy veszíthet tápértékéből, ha sokat forgatjuk, ehelyett inkább egyszer süssük meg az egyik oldalát, utána pedig a másikat – hangsúlyozta Bándi. Ehhez a művelethez ugyanakkor nem érdemes szúró eszközt használni, hanem egy e célból gyártott csipesszel oldjuk meg a feladatot.

Ha a parázsban tűz gyullad, akkor azt ajánlott mielőbb eloltani, amire egy vízzel töltött flittelő a legalkalmasabb.

Bándi mindemellett kiemelte, lehetőleg sose grillezzünk füstölt húsokat, hiszen a sütés során az emberek számára nem egészséges vegyületek keletkeznek.

Magunk ízesítsük

A szakács azt ajánlja, hogy magunk készítsük el a pácot, ha így szeretnénk ízesíteni az ételt, hiszen a boltban kapható fűszerkeverékben nagyrészt só és ízfokozók vannak. A sót pedig amúgy sem érdemes beletenni a pácba, azt inkább a grillezés végeztével szórjuk rá a húsra. Máskülönben kiszáradhat az étel.

Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy nálunk számtalan zöld fűszer megtalálható, akár saját kertünkben is. Van lestyánunk, kaprunk, friss petrezselyemzöldünk, de van só, paprika, bors. Ezeket pedig használjuk, és inkább mi szabjuk meg, hogy milyen íze legyen az ételnek

– fogalmazott Bándi. Hozzátette, ha nem pácolunk, a sónak akkor is sütés után kell rákerülnie a húsra. „Ez így biztos siker” – szögezte le.

Zöldségek a grillen

Bándi Sándor Domokos szerint a zöldségeket is érdemes megsütni a fémrácson, hiszen ezek különleges köretei lehetnek a fogásoknak. Erre kiváló lehet például a padlizsán, a cukkini, a hagyma, a paprika, de a gombát sem szabad elfejteni. Persze érdekességként akár főtt kukoricát vagy enyhén főtt zellert, sárgarépát, illetve krumplit is tehetünk a rácsra. „Valami hihetetlen ízt ad ezeknek a szén” – fogalmazott. Rámutatott,

nem kell megijedni, ha nem főtt, hanem inkább roppanós jellegük van a zöldségeknek,

hiszen épp ettől lesz különleges az ételünk.

Cérnakolbásszal töltött fehér karaj

Igazi különlegesség, ugyanakkor egyszerű elkészíteni a mustáros, cérnakolbásszal töltött fehér karajt, ami grillen sütve felejthetetlen élményt nyújt az ízlelőbimbóknak. Ehhez a rövid karajt érdemes választani, hiszen az egy kicsit zsírosabb és puhább a többinél, nyomkodással is lehet vékonyítani. A hús belső felét megkenjük – lehetőleg dijoni – mustárral, erre ráhelyezzük a cérnakolbászokat, majd felgöngyöljük a karajt, és mindezt a grillre helyezzük, ahol nagyon hamar átsül. Köretként érdemes megfőzni egy zellert, amit áttörve és petrezselyemzölddel, illetve fokhagymával ízesítve lehet tálalni.

Ez esetben minden fűszerből érdemes keveset használni, hogy érződjön a zeller természetes íze. A köret mellé egy, a megszokottól eltérő tejfölös uborkasalátát ajánl a szakács. Ehhez csíkokra vágjuk az uborkát, megsózzuk, kicsavarjuk a levét, leöntjük joghurttal, majd ízlés szerint kaporral és borssal ízesítjük.

Durbincs a rácson

Az aranydurbincs 30–45 dekagrammosra megnövő, ízletes fehér húsú, sós vízi hal, amelyet Bándi Sándor Domokos még a pisztrángnál is jobban kedvel magas proteintartalma miatt. A szakács rendszerint töltve készíti el a halat, így ez a mostani receptben sem lesz másként. Először sóval és borssal fűszerezzük a húst, majd lime-szeleteket, rozmaringot, egészben hagyott fokhagymát és egy kis vajat teszünk a hal belsejébe. Mindezt szorosan alufóliába kell csavarni, így nemcsak sülni, de párolódni is fog az ételünk. Egyébként ezért is nem jelent gondot az előre sózás. Bándi ebben az esetben is friss zöldségből készített köretet ajánl, hiszen azt vallja, hogy

nyitni kell az újdonságok felé, nem csak pityókában kell gondolkodni.