Tűzijáték és lemezlovas: ilyen volt a főtéri óévbúcsúztatás Marosvásárhelyen

A Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala által szervezett utcai szilveszteri ünnepség éjfél előtt egy órával vette kezdetét. Az éjféli tűzijáték a város minden pontjáról látható volt, sokan kimentek az utcára, a városközpontba és onnan nézték végig a fényparádét.

Ahogy arról már írtunk, a helyi önkormányzat nem hagyta jóvá, hogy a város költségvetéséből utcabált is szervezzenek, a városháza sajtószóvivője, Cosmin Blaga korábban arról beszélt, hogy olyan együtteseket keresnek, amelyek ingyen is vállalnák a fellépést. Ugyanakkor cégeket is kértek, hogy támogassák a hagyományos utcai szilveszterezést. Csakhogy, mint kiderült, felemás választ kaptak a felkérésre, így elmaradtak a koncertek.

A városháza, a honlapján mindezek ellenére is „fergetes bulit” ígért. A színpadon a marosvásárhelyi Andrei Chelbezan dj gondoskodott a zenéről.