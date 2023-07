Tusványos: fenn kell tartani az autonómia kérdését

A panelbeszélgetés résztvevői az autonómia történelmének felidézése során számos mozzanatot említettek: Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke és Székely István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető alelnöke is Tőkés László 1992 októberében tett Kolozsvári Nyilatkozattól eredezteti az autonómia harcok kezdetét. Ezt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke is elismerte, majd hozzátette, hogy

A múltidézés során Toró T. Tibor megemlítette a Neptun-folyamatot, amely parkolópályára állította az autonómiát: „harminc év távlatából most látszik, hogy ott született meg az a terv, amely alapján autonómiáról szó sem lehet. (…)

Az elmúlt húsz évre visszatekintve Izsák Balázs a mozgalmi eszközök közül kiemelte a Székelyek Nagy Menetelését, amely során sikerült – ha csak rövid idő erejéig is – az összes erdélyi magyar szervezetet egy eseményen tető alá hozni. Ugyanígy

mozgalomnak tekinti a polgári kezdeményezéseket és minden olyan tüntetést is, amelyet Székelyföld autonómiája miatt szerveztek.

a mozgalom megkopott, a közösség nem hisz abban, hogy bármit is érdemes lenne tenni, ezt pedig a politikum folyamatosan visszaigazolja.

Az RMDSZ képviselője kiemelte, kétségtelenül fenn kell tartani az autonómia kérdését, ugyanis továbbra is a magyarság saját identitásának sarokpontja, azonban hozzátette, míg

A panelbeszélgetés hallgatóságának soraiban helyet foglalt Tőkés László, az EMNT elnöke is, aki maga is megosztotta álláspontját, szavait a meghívottakhoz, ugyanakkor a közönséghez is intézte. Elsőként megemlítette Szili Katalin nevét, aki az autonómia ügyét támogatta Magyarország részéről, másodsorban kifejtette, hogy szerinte „úgy viselkedik az RMDSZ, mint a román többség a magyar kisebbséggel szemben. (…)