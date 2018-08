Tusnádfürdőn vázolta terveit a környezetvédelmi miniszter

Csak a kilövésre kértek engedélyt

Noha a környezetvédelmi minisztérium Tusnádfürdőről négy medve és kilenc medvebocs áthelyezésére, illetve két hím medve kilövésére adott ki rendeletet, a Szent Anna Vadásztársaság csak a két medve kilövésére kért engedélyt a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségtől, az elköltöztetéshez nem – tudtuk meg Domokos Lászlótól, az intézmény vezetőjétől.

A vadállatok áttelepítése ugyanis nehezebben megoldható, hiszen megfelelő területet kell keresni számukra, ahol fogadni tudják.

Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi tárcavezető tusnádfürdői látogatásán a minisztérium jövőbeli projektjeiről is beszélt. Mint mondta, a szelektív hulladék kezelésével foglalkozó cégek létrehozását, vagy bővítését tervezik támogatni, illetve képzéseket is finanszíroznának többek között a szelektív hulladékgyűjtés témában. A levegő minőségének javítása céljából elektromos tömegközlekedési buszokra, elektromos töltőállomásokra biztosítanának támogatást. Ugyanakkor folytatnák a zöld ház programot, napelemek telepítésére adnának finanszírozást, továbbá vissza nem térítendő támogatást biztosítanának szintén napelemek felszerelésére olyan lakásokban, ahol nincs bevezetve a villanyáram.A tárcavezető kitért arra is, hogy megyei ügynökségeket hoznak majd létre a Természetvédelmi Területek Országos Hatóságán belül (ANANP). Korábban írtunk arról, hogy ez a hatóság veszi át a természetvédelmi területek kezelését , amelyek egy részét eddig civil szervezetek gondoztak. Ezt az intézkedést azonban az érintetett területkezelők kifogásolták, attól tartva, hogy az állam nem lenne megfelelő gazdája e természetvédelmi területeknek. A tárcavezető azonban kiemelte, azokkal a területgondnokokkal, akik megfelelően kezelték a rájuk bízott területet, továbbra is együttműködnek majd.