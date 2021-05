Turisztikai övezetté nyilváníttatnák a Szejkefürdőt, de bőven van még munka a konkrét megvalósításokig

Gyógyhatású gáz, valamint két forrás kitermelési jogát is megkapta a székelyudvarhelyi városvezetés a Szejkefürdőn. Mindemellett tervezőtől kértek szakvéleményezést a mofetta újraindítása, valamint egy fürdő létrehozása érdekében. A konkrét megvalósításokra azonban még várni kell.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Egy 2019-ben bemutatott elemzés szerint a 13A jelzésű országút mellett lévő szejkefürdői forrás – amelynek vize jelenleg is iható – kishozamúnak számít, ásványtani szempontból stabilnak mondható, ugyanakkor mikrobiológiai összetétele változó. Ivókúraként alkalmazható: étvágyjavító hatása van, valamint gyomorbántalmakra is jó.

Az egykori kádfürdőknél található forrás szintén kis hozamú, ám vizének ásványtani és mikrobiológiai összetétele is stabilnak mondható. A balneológiai vizsgálat azt mutatta ki, hogy külsőleg alkalmazható melegfürdő formájában egyebek mellett mozgásszervi és neurológiai betegségek kezelésére, ivókúraként gyomor- és bélbántalmakban, székrekedésben, valamint epe- és májbetegségekben szenvedőknek javallott.

A mofettánál feltörő gáz szintén hasznosnak bizonyult, mégpedig az alsó végtagi érrendszeri keringési zavarok, a magas vérnyomás, valamint a vegetatív disztónia kezelésében.

Fürdő és mofetta

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala az említett szejkefürdői gáz és a források esetében is kitermelési jogot kért a központi szervektől, amit meg is kapott az elkövetkező huszonöt évre – tudtuk meg Zörgő Noémitől, az intézmény szóvivőjétől. Mint mondta, időközben az önkormányzat is elfogadta a Szejkefürdő övezet rendezési tervét, amely utat enged a fejlesztéseknek.