Türelem új utcát terem? Megköszönték a lakóknak, hogy képesek voltak kivárni

Három kisebb utcát építettek újjá Székelykeresztúron. A polgármester szerint is ideje volt, hogy huszonegyedik századi körülményeket biztosítsanak az ottlakóknak. Főleg, mivel az utcák központi zónában találhatók.

Összesen 450 ezer lejt költött a székelykeresztúri önkormányzat helyi költségvetésből a korábban földúttal rendelkező Farkas, Rövid és Berde Mózes (ez utóbbinak egy leágazása) utcák felújítására – nyilatkozta lapunknak Koncz Hunor János, a település polgármestere. A munka részeként járdát építettek és aszfaltoztak is, különösen odafigyelve a minőségi munkára. Hangsúlyozta,

a megszokottnál vastagabb térkövet használtak a gyalogút kialakításánál, ugyanakkor az utak alapozását és burkolatát is időtállóan készítették el.

A felújítást megelőzően egyeztettek a közműszolgáltatókkal is a vezetékjavításokkal kapcsolatban, hogy egyhamar ne kelljen feltörni az utat. Ennek köszönhetően a Farkas utcában például teljesen új gázvezetékeket helyeztek el.

Koncz Hunor János kérdésünkre elmondta, a továbbiakban a Kossuth Lajos-negyedben mindenképp szeretnének útfelújítási munkálatokat végezni, erre 7,5 millió lejes támogatást nyertek az Anghel Saligny-programban. Már készülnek is a kivitelezési tervek, ezután kötnek finanszírozási szerződést a fejlesztési minisztériummal. Az elöljáró reméli, hogy még idén meghirdethetik a közbeszerzési eljárást a kivitelező megtalálása érdekében.

Az átadóünnepségen a polgármester köszönetét fejezte ki a lakóknak a türelmükért, hiszen már szerinte is ideje volt, hogy huszonegyedik századi körülményeket biztosítsanak számukra. Főleg, mivel az utcák központi zónában találhatók. A lakók örömmel fogadták a korszerűsítést, a Rövid utcában az is elhangzott részükről, hogy végre nem kell sárban járjanak.

pályáztak sikeresen a Temető, Orbán Balázs, Arány János, Vasút, Állomás és Gyár utcák korszerűsítésére is.

Szeretnék mielőbb felújítani a Betfalva határában lévő Bözsefalvi utcát is, ahol mostanra nemcsak hétvégi házak épültek, de sokan életvitelszerűen odaköltöztek. A tervek között szerepel még a George Coșbuc utca rendbetétele is. A szükséges dokumentációkat már összeállították ezekre is, remélve, hogy még idén közbeszerzést hirdethetnek. A finanszírozást saját forrásból oldják meg.