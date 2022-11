Túrázás télen: a hegyimentők nem győzik hangsúlyozni, hogy mire kell figyelmet fordítani

Az Erdélyi Kárpát Egyesület marosvásárhelyi szervezete 20–30, de akár 50 személy számára is szervez rendszeres túrákat a környező domb- és hegyvidékeken. Kiss Zoltán elnök érdeklődésünkre elmondta,

A meleg öltözet nagyon fontos, a téli bakancs, akárcsak a felszerelés, amelyben legyen túlélő fólia és fejlámpa is, hiszen korán sötétedik. Fontos, hogy ne hiányozzon az ivóvíz, valamint a megfelelő mennyiségű és minőségű élelem se, mert a test jobban fárad, hamarabb kimerül, szükség van az energia pótlására.

Fontos, hogy aki túrázni indul, tudja, milyen időre számíthat a hegyen. Kovács Zoltán Róbert, Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat vezetője a Székelyhonnak elmondta, csendes volt a hétvége, országosan is érződött, hogy megjött a tél, lehullt a hegyekben a hó. A Kelemen- és a Görgényi-havasokban 20–25 centiméteres a hóréteg, ami tovább nő, ezért is jobban fel kell készülni egy-egy túrára.

„Ha lehullott a hó, a szép fehér táj nagyon vonzó, de sokkal nehezebb gyalogolni; azt, aki elöl halad, gyakran váltani kell. Ráadásul hóban, illetve sárban több időt kell szánni egy túrára, általában 20 százalékkal többet, mint ahogy az a leírásban szerepel” – magyarázta az EKE marosvásárhelyi vezetője, aki egyúttal jelezte, a téli, vízhatlan bakancs mellé a lábszárvédőt is ajánlják a túrázóknak, hogy a hó ne hatoljon be a nadrág és a bakancs közé. A hótalp is hasznos eszköz, akárcsak a túrabot, valamint a lámpa. De megfelelő fizikai erőnlét, felkészülés nélkül sem szabad elindulni – figyelmeztetett a túraszervező.