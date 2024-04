Tündérek és ördögök a tornateremben

Jázminát, tündérhon királylányát férjhez adják. Érkeznek is a kérők, olyanok, amilyenek: bugyuták, bárgyúak, semmirekellők. És érkezik a parasztfiú, Józsiás, a maga áttetsző tisztaságával, állhatatos lelkével. Ám érkezik Bakszén, a magát Bazsalikom hercegének hazudó ördög is. S bár a párviadalban Józsiás elnyeri Jázmina kezét, de a hagyomány alapján a második helyezett lesz az ország kancellárja, aki ki lenne más, mint a minden hájjal megkent Bakszén. És ahová az ördög befurakszik, ott kő kövön nem marad – áll az előadás ismertetőjében.

Amiről ez a szöveg beszél, rendkívül fontos gyermeknek, felnőttnek egyaránt, viszont, abba, ahogy beszél, bele kellett nyúlni, nemcsak a hossza, hanem a szövevényessége miatt is. Ez eredetileg egy 137 oldalas szövegkönyv, amelyből egy 36 oldalas szövegkönyv készült. Az eredeti szereposztáshoz 25-30 szereplőre lenne szükség, mi ezt lehúztuk 14 főre, és egy olyan transzparens formanyelvre, amelyben mindenki folyamatosan a színpadon van”

Az előadás zenei világáért Pál Attila színész, zenei vezető felel. „A zene is kicsit olyan, mint a szöveg, tehát hozza az eredeti tündérvilágot, viszont mer teljesen modern és kortárs is lenni. Elég sok részben benne vannak a klasszikus népi hangulatú, tündérvilági motívumok, viszont használunk teljesen modern zenéket is.