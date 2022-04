Túlkapás vagy félreértés? Furcsa rendőrségi eljárás Székelyudvarhelyen

Neve mellőzését kérő olvasónk keresett fel azzal a panasszal, hogy idős feleségét tanúként citálták be a székelyudvarhelyi rendőrségre egy rongálási esethez, ám ott már gyanúsítottként kezelték. Az ügyben kihallgatást fog kérni, hogy tisztázzák: túlkapás történt vagy félreértés.

A lapunkat felkereső férfi elmondta, a Székelyudvarhelyi Városi Kórházhoz közeli háza mellé parkolt egy személyautó, a falhoz olyannyira közel, hogy gyalogosan is nehéz volt mellette elhaladni. Napokkal később jelent meg a tulajdonosa, akit a hölgy fel is szólított, hogy parkoljon kissé odébb. A válasz az volt, hogy már megy is, kórházban volt, ezért nem jött korábban az autóért.

Néhány napra rá azonban a hölgy értesítést kapott arról, hogy tanúként beidézik az állami rendőrségre, mert a szóban forgó személygépkocsi tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen, miszerint autója oldalát megrongálták. A hétfőn, április 4-én történt kihallgatáson azonban – a férj állítása szerint – már