Amellett, hogy a tudomány szolgálatába állítanák a csillagvizsgáló új épületét Székelyudvarhelyen, szeretnék, ha turistacélpont is lenne. A részletekről Szőcs Endrét, a városi könyvtár igazgatóját kérdeztük.

Az viszont már biztos, hogy tudományos könyvtár is helyet kap az egyik helyiségben.

Egy ilyen egyébként jelenleg is működik a könyvtárban, az a vetítő viszont nem alkalmas az épületben erre a célra kialakított felület bevetítésére. Az erre alkalmas speciális eszköz beszerzése tehát még hátra van, így nem tudni pontosan, mikor sikerül a planetárium működését elindítani.

Tulajdonképpen egy bemutatóterem lesz létrehozva, ahol a falakon lennének a könyvtárból származó tudományos- és tudománynépszerűsítő könyvek, illetve abba a térbe tervezünk olyan tevékenységeket is áttelepíteni a könyvtárból, ami a tudomány népszerűsítését szolgálja. Ilyenek például a fizika-kísérleti sorok, valamint a digitális mikroszkóp, melynek segítségével szintén lehet bemutatót tartani”

Az épület egyáltalán nincs jó helyen csillagászati szempontból – jelentette ki az intézményvezető, amikor arról kérdeztük, miért nem működhet az épület a nevéhez hivatottan csillagvizsgálóként. Mint mondta, valószínűleg már az építése kezdetén is tudták, hogy nincs jó helyen, és

Mindemellett tervben van a VR-szemüvegek átvitele is. „Ezek mind olyan dolgok, amik oda a legjobban csatlakoznak” – mutatott rá az igazgató. A tudományos terem alatt berendeznek egy fotólabor részleget is, ahol azt lehet majd bemutatni, hogyan készülnek az analóg fényképek.

bizonyára azért választották mégis ezt a területet, mert ez tűnt a legideálisabbnak, hiszen közel is van a városhoz, elérhető, és könnyen közművesíteni lehet, ráadásul a kezdetekkor még aránylag rendben volt a fényszennyezést illetően is.

– emelte ki Szőcs Endre.

Megosztotta ugyanakkor azt is, hogy a könyvtárnak van két távcsöve, amely ilyen megfigyelésekre alkalmas: az egyikkel a napot, a másikkal csillagokat is lehet kémlelni, a kupola körül kialakított teraszokról. Az épület előtti téren is szerepet kapna a csillagászat népszerűsítése: ott egy napóra és egy naprendszer-modell kap majd helyet. Mindez nagyon látványos lesz, ha minden a tervek szerint készül el – tudtuk meg.