Tucatnyi szakkörre várják az iratkozókat a Gyermekek Palotájában és a Tanulók Házában

Játszva és örömmel tanulnak a gyerekek azokon a foglalkozásokon, amelyeket a Gyermekek Palotája vagy a Tanulók Háza hirdet meg évről évre. Még zajlanak az iratkozások, de Csíkszeredában szeptember 27-től, Marosvásárhelyen pedig október elsejétől indulnak az ingyenes foglalkozások mozgás, ének, kézművesség, rajz, modellezés és megannyi szakkörön. Idén online is lehet jelentkezni a tevékenységekre.

Szeptember végéig lehet iratkozni az ingyenes gyerekfoglalkozásokra Maros és Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A csíkszeredai Tanulók Házában a táncházas foglalkozások elkezdődnek már a jövő héttől, de még számos tevékenységre lehet jelentkezni.

A 6-18 éves korosztály számára tervezett ingyenes foglalkozások szeptember 27-én kezdődnek el, de október elsejéig még várják a jelentkezőket.

Akár online is lehet iratkozni, ehhez ki kell tölteni egy formanyomtatványt, és a foglalkozásokat vezető tanárok felveszik a kapcsolatot a szülőkkel iratkozások után, hogy kialakítsák az órarendet. Telefonon is lehet jelentkezni a 0266-311 833-as számon vagy a tanár saját telefonszámán, amely megtalálható a Tanulók Háza Csíkszereda Facebook-oldalon, akárcsak az online kitöltendő formanyomtatvány – tájékoztatott a részletekről az intézmény ügyeletes tanára.

Kevesebben férnek el a teremben

A járvány itt is éreztette hatását, nem is a jelentkezők számának visszaesésében, hanem abban, hogy kevesebb gyereket tudnak egyszerre fogadni, mivel a járványügyi szabályokat be kell tartani. Mint megtudtuk,

a legjobb az, ha egy osztályból vannak a gyerekek, mert akkor egyszerre többen vehetnek részt, ha nem osztálytársak, akkor nem lehet több gyereket csoportosítani, hiszen a távolságot be kell tartani, ezért kevesebb gyerek fér el egy teremben.

De a tanárok próbálják megoldani, hogy a kérések függvényében be tudják osztani a jelentkezőket. Tavaly a kézműves foglalkozások, a fantáziaműhely és a néptánc volt a legnépszerűbb Csíkszeredában, és főleg a fiúk

nagyon szeretik az autómodellezést, repülőmodellezést, ami most robotikával bővült ki.

A lányok körében pedig az aerobik órák is nagyon népszerűek – tudtuk meg. Hargita megyében még

Balánbányán, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is tartanak ingyenes foglalkozásokat a gyerekek számára.

Az ének és a tánc a legnépszerűbb

Maros megyében szeptember 30-áig tartanak az iratkozások a Gyermekek Palotájában tartandó foglalkozásokra.

Jelentkezni lehet angol vagy német nyelv, asztalitenisz, dzsúdó, ritmikus torna, karting, fantáziaműhely – festészet, fotózás, textilművészet, újságírás, repülőmodellezés, robotika, meteorológia, kántó, színház, népzene, modern- és sporttánc, illetve zongora szakkörre.

A legnépszerűbb foglalkozások Marosvásárhelyen a kántó és a különböző tánc szakkörök voltak az elmúlt években. A foglalkozások októbertől kezdődnek és ingyenesek, az órarendet a gyermekek igényeit és iskolai tevékenységeit is figyelembe véve alakítják ki.

Akárcsak Csíkszeredában, Marosvásárhelyen is lehet online iratkozni, ezt a Palatul Copiilor Târgu Mureș – Gyermekek Palotája Marosvásárhely nevű Facebook-oldalon találják meg a szülők. Az iratkozások után a szakköröket vezető tanárok felhívják a szülőt, és egyeztetnek az órarendet illetően. Továbbá a 0771-584 761-es telefonszámon is lehet érdeklődni.

Maros megyében Szovátán, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban, Segesváron, Marosludason és Radnóton is működnek kirendeltségek, itt is különböző ingyenes foglalkozásokra várják a gyermekeket. Még több információ a palatulcopiilormures.ro honlapon található.