Trükkök, hogy zamatos maradjon a kisütött halfilé

Roston sült lazacfilé burgonyával és kapribogyós citrommártással. Érdemes vegyes salátát, vajszeletet és citromot is helyezni mellé • Fotó: Erdély Bálint Előd

A lazac az egyik legízletesebb halfaj, amelyet most már vidékünkön is szinte bármely nagyobb üzletben be lehet szerezni, frissen és lefagyasztva is árulják – fejtette ki Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, hogy miért döntött ezen alapanyag mellet.

A ragadozó halakról, mint amilyen a lazac is, általánosságban el lehet mondani, hogy nemcsak az ízük különleges, de lényegesen kevesebb szálka is van bennük.

HIRDETÉS

Jellemzően nagyobb csontjaik vannak a ragadozó halaknak, a hátgerinc és a bordák eltávolításával szinte teljesen megoldottuk a problémát

– magyarázta. A kisebb szálkákat rendszerint csipesszel kell eltávolítani a nyers húsból. „Végighúzzuk a csipeszt a húson, és ha megakad egy szálkában, akkor azt kivesszük. Ez egy nagyon fontos munka, főleg ha gyerekeknek tálalunk. Nem lenne jó ugyanis, ha baleset történne. Persze ez nem jelenti azt, hogy ezután nem kell odafigyelni a halhús fogyasztásakor, hiszen előfordulhat, hogy így is marad néhány szálka. Az üzletben vásárolt filéket rendszerint már szálka nélkül árulják, de azért érdemes ellenőrizni” – osztotta meg tapasztalatait a szakember.

Serpenyőbe a hallal

Többféleképpen elkészíthető a lazacfilé, van, aki csíkokra vágva süti ki, mások megfőzik, de egy újragondolt tatárbifszteknek is kiváló alapanyag – így Karácsony. Nekünk ezúttal roston sütötte ki. Elárulta, hogy az éttermekben sok esetben leveszik a bőrt a filéről, hiszen van, aki nem szereti, de esetünkben nem kellett ezzel bajlódni. Az apró pikkelyeket azonban el kellett távolítani.