Transylvanian Gourmet: csodafalatok egy ínyenc erdélyi családtól (x)

Erdélyi gasztroutazásunk előtt talán érdemes felütni újra az idegen szavak szótárát. Sokat használt gasztonómiai fogalmainkat, a gourmand és gourmet kifejezéseket a köznyelvben ugyanis még mindig sokan tévesztik. Bár magyarul okosan kiváltjuk mindkét fogalmat az ínyenc szavunkkal, tegyünk most és mindenkorra rendet a két francia kifejezés között. Gourmandot használunk olyankor, amikor jókat és sokat evő embert akarunk leírni vele. A gourmet szót pedig olyankor hívjuk segítségül, amikor valami nagyon ínyenc ételt, italt, vagy egy kifinomult ízlésű személyt akarunk jellemezni.

• Fotó: Petry

Most, hogy tisztáztuk a gasztronómia két trendi szavát, maradjunk továbbra a gourmet kifejezésnél. Bemutatkozik most családunk, az erdélyi Petry család, aki arra tette fel az életét, hogy jó minőségű, ízletes és egészséges ételeket tegyen vevői asztalára. Így született meg a különleges Petry Zsigmond termékcsalád közel egy évtizede, amely most egy igazi gourmet irányzattal, a TRANSYLVANIAN GOURMET termékvonallal bővült.

Fellapoztuk a családi receptkönyvet, majd a különleges alapreceptekhez, hogy hozzáadott értéket adjunk egy másik gyökerünkhöz nyúltunk: felmenőink tisztelték a természetet annak adottságait, sőt a lehető legtöbb módon használták fel annak termését, gyümölcsét – mi sem tettünk másképp, megkerestük azokat a gyógynövényeket és fűszereket, amelyek jótékony hatással vannak szervezetünkre, hogy szeretteink asztalára minden egészségtudatos vásárlónk nyugodtan tegye le a hús és hentes termékeket.

A marosvásárhelyi Petry Bistro éttermünkben már megszokott, hogy különleges, válogatott, szezonális alapanyagokból kreálunk nem mindennapi fogásokat. Saját szakmai fejlődésünkre és vendégeink visszajelzéseire hagyatkozva ez a minőségi újítás mindig is meghatározta működésünket. A Transylvanian Gourmet termékcsalád megalkotása is abból a saját és vendégeink jelezte vágyból született meg, hogy további minőségi, különleges ízkombinációkat megismertető húskészítményeket hozzunk létre.