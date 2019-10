Trágyabűz: elkerülhetetlen, de legalább csak pár napig tart

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Könczei Csaba, a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője portálunknak kifejtette, a bűz valóban kellemtelen, de az érintett mezőgazdasági vállalkozás, amely a városszéli földjeit trágyázza, minden engedélyt beszerzett, az Európai Uniós és romániai törvényeket egyaránt betartva.

Egyre nagyobb az igény a természetes élelemre, a vegyszermentes mezőgazdaságra, ezért valójában követendő példa, ha egy termelő műtrágya helyett természetes trágyát szór a földjeire

– szögezte le az igazgató.

Hozzátette, Ausztriában, Svájcban és Franciaországban is egyre többen használják a természetes trágyát, és amikor kiszórják, ott is bűz van, ám néhány napig el lehet viselni a kellemetlenséget, hogy minél kevesebb vegyszer kerüljön a földekre. Az igazgató rámutatott, a cég kiváltotta az engedélyezett ütemtervet a trágya szórására, már szeptember is terített a földeken, de akkor a városban nem érződött a szag, mert nem olyanok voltak a légköri viszonyok.

A város melletti földeken hétfőn kezdték és szerdán be is fejezik a trágyázást, így hamarosan megszűnik a kellemetlenség. Legközelebb jövő év tavaszán kerül erre újra sor, de nem biztos, hogy akkor beszivárog a szag a városba. Könczei Csaba ugyanakkor rámutatott, a cég százezer eurós befektetéssel hozott létre trágyakezelő platformot, berendezéseket vásárolt, minden előírást betart. A környezetőrség ellenőrei a napokban vizsgálódtak a helyszínen, és mindent rendben találtak.

Szorgalmazzuk a vegyszer-, tehát műtrágyamentes földművelést, visszatérést a hagyományos mezőgazdasági gyakorlatra, mert környezetkímélő és az így megtermelt élelmiszer is egészségesebb

– szögezte le a mezőgazdasági szakember.