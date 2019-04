Kockázatot jelentenek az iskolai kerti vécék a gyerekek biztonságára

Nehezen elképzelhető, hogy miközben Romániában is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közoktatásban a digitalizáció, az iskolai vécék tekintetében számtalan tanintézetben még mindig múlt századi körülmények uralkodnak. Országszerte ezernél több iskolában még mindig kerti vécé működik, ami nemcsak higiéniai veszélyeket rejt, hanem – mint ezt egy Iași megyei tragédia beigazolta – a gyermekek biztonságára nézve is nagy kockázatot jelent.

Békástanyán nemsokára korszerű illemhelyet építenek. Országszerte 1184 iskolában várnak még hasonló beruházásra • Fotó: Barabás Ákos

A székelyföldi megyék az országos átlagnál lényegesen jobban állnak a vezetékes vízzel és angolvécékkel ellátott iskolai illemhelyek tekintetében. A hivatalos adatok szerint például Hargita megyében mindössze hat oktatási egységben működik még kerti vécé, ez azonban még kevesebb épületet jelent, ugyanis két egységnek számolják, ha iskola és óvoda is működik az adott tanegységben. Ezek főként félreesőbb településeken található kis falusi iskolák és óvodák.

HIRDETÉS

Békástanya az egyik ilyen település. A Parajd községhez tartozó, majdnem ezer méteres tengerszint feletti magasságban található tanyavilágba kanyargós, meredek kavicsút vezet Felsősófalváról. A téli hófúvások idején gyakran megközelíthetetlené válik a falu, előfordult már, hogy másfél méter vastagon állt a hó az úton, így reggel a másik úton, Pálpatakáról gyalog jött át Békástanyára – meséli az iskola udvarán a tanítónő, Bokor Ildikó. Másodmagával tanít itt, az épület jobb szárnyában található óvodába járó gyerekekkel Szász Krisztina kolléganője foglalkozik. Kilenc elemista diák és hét óvodás játszik az udvaron, ez meglehetősen jó arány a mintegy 150 lelket számláló tanyai település népességéhez mérten – általánossá kezdett válni a három gyerek családonként, mondják a pedagógusok. Valószínűleg a falu elzártsága miatt nem zárták még be a tanyavilági iskolát, ugyanis télen megoldhatatlan lenne a gyerekek utaztatása.

Ide ha kell, akár gyalog vagy traktorral is elhozzák a szülők a gyerekeket, még a legnagyobb hófúvások idején is.

Dolgos, főként gazdálkodásból, állattartásból élő emberek lakják a falut, akik kalákában mindent megcsinálnak, így épült az iskola is közel hetven éve, de a téli tűzifát is a szülők pakolták el ősszel a fásszínbe. Ha valamit meg kell javítani, akkor is a szülőket hívják, mintsem az iskolaközpont karbantartóját. Messze van a községközpont. A két tantermet a két fiatal pedagógus csinosítgatja, de illemhelyet még nem tudnak építeni – mondják nevetve. Az épületben még vezetékes víz sincs, a szomszédban lévő kultúrotthonból hoznak ivóvizet.

Az udvar sarkában áll az árnyékszék, oda járnak a gyerekek. Alacsonyak az ülőkék, de az óvodások némelyikének még így is segíteniük kell a vécézésben.

Az illemhelynek szerencsére nincs emésztőgödre – mondja a tanítónő, miközben megütközve hallgatják, hogy néhány napja egy Iași megyei faluban egy hároméves gyerek beleesett az iskola kerti vécéjének emésztőgödrébe és megfulladt. Nem hallottak a tragédiáról, szerencsére nem jutnak el ide a hírek.