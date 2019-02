Még idén civilizált körülményeket teremtenének a csak kerti vécékkel rendelkező iskolákban

Vezetékes víz és öblítős angolvécé is lesz a kerti illemhelyeket felváltó szaniterkonténerekben • Fotó: Kristó Róbert

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter bejelentése szerint év végéig minden tanintézetnek angolvécéi és vezetékes vize lesz, ugyanis nemsokára országos programot indítanak, melynek keretében

mintegy 10 ezer eurót kapnak a csak kerti vécével rendelkező tanintézetek szaniterkonténerek megvásárlására.

Az összeg fedezni fogja a beruházás teljes költségét, beleértve a vízvezetékre csatlakozásét, a szeptikus tartályok telepítésével járó kiadásokat vagy az iskolaépület és a szaniterkonténer közti folyosó megépítésének kiadásait. Ezenkívül lesz egy egységes követelményrendszer is, amit a tanintézetek vezetősége alkalmazhat a beszerzés során – jelentette be a tárcavezető.

Romániában jelenleg mintegy 1400 tanintézetnek nincs az egészségügyi előírásoknak megfelelő vécéje.

A leggyakoribb hiányosság

Ez a legköltségesebben és legkörülményesebben orvosolható probléma a tanintézetekben – tájékoztatott Görbe Péter. A főtanfelügyelő érdeklődésünkre elmondta, hogy

bár Hargita megyében az iskolák zöme megkapta az egészségügyi működési engedélyt, a jóváhagyással nem rendelkező tanintézetek többnyire azért nem kapták ezt meg, mert nincsenek az előírásoknak megfelelő, vezetékes vízzel táplált öblítős illemhelyeik.

„Más megyékhez viszonyítva Hargita megyében nincs nagyon sok ilyen iskola” – fűzte hozzá, a hiányosságok közt megemlítve a korszerű fűtésrendszereket is. Megjegyezte viszont, hogy utóbbit könnyebb kiépíteni, mint egy előírásszerű illemhelyet, különösen ott, ahol még a faluban sincs vezetékesvíz-rendszer, illetve szennyvízelvezetés, ezért is jelentenek majd nagyobb segítséget az iskoláknak a szaniterkonténerek. Az egységes beruházás ugyanakkor várhatóan az egészségügyi engedélyek megszerzését is gördülékenyebbé teszi majd.

Jól állnak a székelyföldi megyék

Az oktatási minisztérium múlt év elején tett közzé egy megyékre lebontott kimutatást arról, hogy hány tanintézetben kénytelenek kerti vécét használni a diákok. Akkor még országszerte meghaladta a 2400-at az ilyen iskolák, napközik száma. A székelyföldi megyék jól álltak e tekintetben az országos átlaghoz képest: a kimutatás szerint Hargita megyében egy éve 12, Maros megyében 2, Kovászna megyében pedig 10 oktatási egységben nem volt kiépítve benti illemhely, csak kerti vécékkel rendelkeztek.

A legrosszabb helyzetben Vaslui, Szucsáva és Botoșani megye volt, ezekben 389, 219, illetve 207 oktatási egység csak kerti illemhellyel rendelkezett a felmérés idején.