Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért

Eszméletlen állapotban emeltek ki egy 14 éves fiút hétfőn délután egy tó vizéből a Botoșani megyei Dorohoiban. A tűzoltók több mint kétméteres mélységben találták meg az áldozatot, a mentőegységek pedig még a helyszínen megkezdték az újraélesztést, amelyet a sürgősségi osztályon is folytattak. Nem sikerült megmenteni az életét.

Székelyhon 2026. június 16., 10:522026. június 16., 10:52 2026. június 16., 10:542026. június 16., 10:54

Tűzoltókat, mentőket és búvárokat riasztottak hétfőn délután, miután egy fiú bement egy dorohoi-i tó vizébe, és nem jutott vissza a partra. A keresés megkezdése után kevesebb mint negyed órával a tűzoltók meg is találták és partra hozták a gyermeket:

körülbelül tizenkét méterre volt a parttól, több mint kétméteres mélységben, eszméletlen állapotban