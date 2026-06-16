Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért

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Fotó: Pinti Attila
Eszméletlen állapotban emeltek ki egy 14 éves fiút hétfőn délután egy tó vizéből a Botoșani megyei Dorohoiban. A tűzoltók több mint kétméteres mélységben találták meg az áldozatot, a mentőegységek pedig még a helyszínen megkezdték az újraélesztést, amelyet a sürgősségi osztályon is folytattak. Nem sikerült megmenteni az életét.
2026. június 16., 10:522026. június 16., 10:52
2026. június 16., 10:542026. június 16., 10:54
Tűzoltókat, mentőket és búvárokat riasztottak hétfőn délután, miután egy fiú bement egy dorohoi-i tó vizébe, és nem jutott vissza a partra. A keresés megkezdése után kevesebb mint negyed órával a tűzoltók meg is találták és partra hozták a gyermeket:
– közölte a Botoșani megyei katasztrófavédelem.
A megyei mentőszolgálat csapata a helyszínen megkezdte az újraélesztést, majd ezt folytatta a SMURD mobil intenzív terápiás egysége a kórházba szállítás közben. Az orvosi csapatok kitartó erőfeszítései ellenére sem tudták megmenteni a 14 éves gyermek életét. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.
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