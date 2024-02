Továbbra sincs kijelölt átkelő a Testvériség sugárúton

Többször is írtunk arról, hogy a decemberben leaszfaltozott gyergyószentmiklósi Testvériség sugárúton egyetlen kijelölt hely sincs, ahol biztonságosan átkelhetnének a gyalogosok az út egyik oldaláról a másikra. Miután az is kiderült, hogy a rendőrség már büntetéseket szabott ki, mert az emberek nem megfelelő helyen szelték át az úttestet, Csergő Tibor polgármester is megszólalt.

Akkor, február 8-án azt nyilatkozta, azon a héten vagy a következőn ideiglenes gyalogátjárókat fog kijelölni az út felújítását végző cég. Azóta több mint két hét telt el.

Most ismét végigjártuk a Testvériség utat a vasútállomástól a pénzügyi hivatal melletti körforgalomig. Két olyan táblát találtunk, amely gyalogátkelőt jelez: az egyiket a vasútállomás épülete mellett, a másik a Bucsin negyednél, azonban mindkettőt még a felújítás előtti időkből „felejtették ott”.