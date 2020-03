További 300 ezer lejt költhet vírusvédelemre Székelyudvarhely

Újabb forrásokat kapott a város a vírus megfékezésére • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Fontos volt még hétfőn elfogadni a város költségvetésének kiigazításáról szóló határozat-tervezetet, hiszen március 30-a volt az utolsó nap, amikor ezt még be lehet foglalni Székelyudvarhely első negyedéves költségvetésébe” – közölte a polgármesteri hivatal a tanácsülés sürgősségét indokolván.

Az ülés napirendjén egyébként csak ez az egy pont szerepelt, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Amint Gálfi Árpád polgármester bevezetőjéből kiderült: múlt héten Székelyudvarhely 1,58 millió lejt kért a megyei tanácstól, az összeg mellé részletes eszközlistát is mellékelt a polgármesteri hivatal, amelyet a kórházzal és az orvosokkal történt egyeztetés alapján állítottak össze. A városvezető fontosnak tartotta megjegyezni: a kért összeg mintegy 19 százalékát hagyta jóvá a megyei testület. Az így a költségvetésbe befoglalt 300 ezer lej rendeltetése már meg is van, tudtuk meg:

rögzített és mozgatható lélegeztetőgép, valamint a tesztgéphez néhány kiegészítő vásárlását bonyolítja ebből a kórház.

A vállalkozók is segítenek



Az ülésen felszólalt Hajdó Csaba néppárti önkormányzati képviselő is: kiemelte, hogy a székelyudvarhelyi vállalkozók hozzáállása is köszönetet érdemel, hiszen eddig több mint 600 ezer lejt adományoztak a székelyudvarhelyi koronavírus-járvány leküzdéséhez szükséges eszközök beszerzésére. Ez az összeg egyébként folyamatosan nő, egy részét már több eszköz beszerzésére és leszállítására fel is használták. Az eszközbeszerzésről lapunk már korábban is érdeklődött a polgármesteri hivatalnál. Amint válaszában Zörgő Noémi sajtószóvivő kifejtette: folyamatban van az eszközök szállítása, de a részletektől akkor kíván a városvezetés beszámolni, amikor a gépek, eszközök meg is érkeznek. „Előfordult már olyan, hogy az országos hatóság máshová irányított szállítmányokat, szükségállapot idején ezt megtehetik. Ezért óvatosak vagyunk a részletek tárgyalásával” – válaszolta a sajtószóvivő.