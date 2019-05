Továbbállt az agyagdombi medvecsalád

Üresen találták a vadászok nemrég a székelyudvarhelyi Agyagdombon lebocsozó anyamedve üregét. A nyomokból és a szemtanúk beszámolójából úgy ítélték meg, hogy jelenleg a Szejkefürdő határában lévő erdőben lehetnek a nagyvadak. Májusban már be is törtek egy portára a Templom utcában, ha ez még egyszer előfordul, akkor máshová szállítják a medvecsaládot.

Május első hetében távozhatott agyagdombi üregéből a mintegy száz kilósra becsült különösen veszélyesnek mondható kétbocsos anyamedve – fejtette ki érdeklődésünkre Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója. Mint mondta,

a nagyvadak azért költözhettek el területükről, mert egy esztenát építettek a közelben és a zaj, illetve a kutyák megzavarhatták őket.

A szakember úgy sejti, hogy ezután a medvék egy a Szejkefürdőhöz közeli erdős részen találtak új otthont, hiszen a Templom utcában lakók többször is jelentették, hogy látták a leírásnak megfelelő nagyvadakat. Azok be is törtek egy ottani ottani portára, de szerencsére nem okoztak nagyobb károkat. Mindemellett

lábnyomok és feltúrt hangyabolyok is jelezték, hogy a környéken kószálhatnak a medvék.

A vadászok több helyszíni ellenőrzést is tartottak a környéken, ráadásul az erdős részt is átvizsgálták, ám az utóbbi egy hétben nem találtak friss nyomokat. „Éjt nappallá téve jártuk a környéket és noha mi magunk nem láttuk a vadakat, túl sok nyom egybevág ahhoz, hogy a kérdéses példányokról legyen szó. Egy hete már nem láttunk mozgást a környéken, így reméljük, hogy még messzebb költöztek a medvék” – magyarázta Mărmureanu-Bíró Leonárd, aki ettől függetlenül senkinek sem tanácsolja, hogy bemenjenek a Templom utcához közeli erdőbe.

A társulat munkatársai úgy döntöttek, hogy nem zavarják a vadakat, ha azok nem okoznak kárt, ám ha ismét bemennek egy portára, akkor kitesznek egy speciális csapdát.

Az elfogott medvéket pedig egy lakott területtől távol eső részre telepítik át. Mărmureanu-Bíró rámutatott, most már altató fegyverekkel is rendelkeznek, ráadásul egy állatorvossal is egyeztettek, aki segíteni fog, ha el kell szállítani a vadakat. A Székelyudvarhely környékén túrázóknak azt javasolta, hogy legalább egy embernél legyen medvespray, ha kirándulni mennek. Maga a spray megvásárlása közel négyszáz lejbe kerül, de vészhelyzetben életmentő lehet – tette hozzá.

Majális a Szejkefürdőn

Vasárnap tartja meg Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a korábban elhalasztott szejkefürdői majálist, amely egyben a közelgő Udvarhely napok első rendezvénye is lesz. Délelőtt háromnegyed tízkor várják a bicikliseket a Márton Áron térre és a Bethlen negyedi parkba, hogy közösen menjenek ki a helyszínre. Mărmureanu-Bíró Leonárd hangsúlyozta legalább hét medve lakik a Szejkefürdőhöz közeli erdőkben, de azok a nagy zaj miatt jó eséllyel nem fogják zavarni a kirándulókat. Ettől függetlenül senkinek sem ajánlja, hogy az erdőben túrázzon.