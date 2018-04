Tovább késik az ország egyik legkorszerűbb motor- és autóversenypályájának átadása

Az 56 millió lejből épített pálya 3,7 kilométer hosszú és 11 méter széles • Fotó: Transilvania Motor Ring/Facebook

Amikor már-már mindenki – megrendelő, tervező és kivitelező – felszusszant volna és szalagvágásra készülne, kiderült, hogy a terv sem bizonyult tökéletesnek, hiszen azok, akiknek a Marosring készült úgy vélik, a kanyarok közül csaknem három annyira szűknek bizonyul, hogy az már komoly balesetveszélyt rejteget magában, ráadásul a védőkorlát is olyan közel van az úttesthez, hogy ha egy versenyző bukik, a homokágy helyett egyenesen a falnak csapódik.

December végén, éppen az átadás előtt derült ki, hogy a pálya mellett megcsúszott a föld, annak a helyreállításához volt szükség a 90 napra. De mivel télen nem lehetett dolgozni, a cég most újabb 84 napos haladékot kapott

Akkor a Benţa Kft. a földcsuszamlás okozta károk helyreállításáért kapott három hónapos haladékot. Most ugyanabból az okból kifolyólag jutott további negyedévnyi időhöz.

Különben az 56 millió lejből épített 3,7 kilométer hosszú, 11 méter széles pálya nem lehet alkalmas nemzetközi versenyek lebonyolítására, leendő működtetőjének be kell érnie házi futamok szervezésével. A pemotoare.ro szakhonlap állítása szerint az idén biztos nem egyetlen fontos futamot sem szervezhetnek a ringen: sem autósok, sem motorosok számára.

Azt a megyei tanács is belátja, hogy bár a ring 2017 végére elkészült, tulajdonosként a működtetéséig még jó pár lépést meg kell tennie. „Elsősorban el kell döntenünk, hogy ki működtesse: a megyei tanács vagy egy cég, melynek bérbe adnánk. Rendeltünk egy szaktanulmányt, a napokban kell kézhez kapnunk. A végső döntést a tanácsosi testület hozza meg. Ha az önkormányzati képviselők a második változatra szavaznak, versenytárgyalást kell kiírnunk a leendő üzemeltető megtalálására” – sorolta a további teendőket Lukács Katalin.

Kérdésünkre, hogy december utolsó napjaiban, amikor három hónapos haladékban egyeztek meg, nem tudták, hogy januárban és februárban biztosan, de akár márciusban is Erdélyben tél szokott lenni, a tanács sajtósa nem válaszolt. Elmondta viszont,

Bármilyen döntés is születne, a hivatalos versenyek szervezéséhez a pályát hitelesíteni is kell. Ez is többlépcsős folyamat, mivel más-más feltételeknek kell megfelelnie autó-, motor-, kerékpár- illetve gokart-versenyeket esetén.

Ugyanakkor az elvárások különböznek a verseny és a futamok szintjének függvényében is. Amíg nem sikerül beszerezni minden egyes hazai illetve nemzetközi jóváhagyást, könnyen megeshet, hogy a Marosring csak magán „burrogtatások” helyszíneként szolgálhat.