Tovább keresik a helyi rendőrség vezetőjét Csíkszeredában

Nem indult zökkenőmentesen a helyi rendőrség létrehozása Csíkszeredában. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Nem alakult az eredeti elképzelések szerint a csíkszeredai helyi rendőrség létrehozásának folyamata. Korábban a helyi önkormányzat elfogadta az intézmény szervezési és működési szabályzatát, jóváhagyták az álláskeretet és a szükséges költségeket is elkülönítették, de az igazgató kiválasztása első körben nem sikerült.

Az augusztus eleji írásbeli vizsgán a két jelentkező egyike sem érte el a szükséges pontszámot, és mivel ez kizáró jellegű volt, az interjúra már nem is került sor, a megmérettetés eredménytelenül zárult.

Késik az intézmény létrehozása

Az igazgatói tisztség betöltéséhez szükséges versenyvizsgát nemsokára ismét kiírják – közölte kérdésünkre Füleki Zoltán. Csíkszereda alpolgármestere szerint a cél az, hogy minél hamarabb legyen vezetője az intézménynek. Időközben felmerült az a kérdés is, hogy amennyiben a könyvészeti anyagban kisebb változtatásokat végeznek, szükség van-e vagy sem a Köztisztviselők Országos Ügynökségének (Agenția Națională a Funcționarilor Publici – ANFP) újabb jóváhagyására a kiíráshoz. Erről most tart az egyeztetés – tudtuk meg.

Az igazgató kiválasztásának elhúzódása az intézmény működésének megkezdését is késlelteti, mivel a vezető feladata lesz majd az álláskeret további feltöltése, a megfelelő személyek kiválasztása.

Ugyanakkor a helyi rendőröknek egy három hónapos elméleti és gyakorlati szakmai képzésen is részt kell venniük, amelyet a Belügyminisztériumhoz tartozó rendfenntartó intézmények szerveznek. Az alpolgármester szerint, mivel a törvény úgy rendelkezik, hogy egy éven belül kell részt venniük a tanfolyamon a helyi rendőröknek, már azelőtt is munkába állhatnak, és bizonyos feladatokat, például a parkolási szabályok ellenőrzését elvégezhetik. Hozzátette, a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi helyi rendőrség részéről is segítséget, támogatást ígértek a csíkszeredaiaknak az indulásnál, miután megalakul a testület.

HIRDETÉS

Fokozatos bővítés

Korábban az is elhangzott, hogy a helyi rendőrség ideiglenesen a városházán kapna helyet, megalakulása után keresnek majd megfelelő székhelyet számukra.

Első körben várhatóan 12 személyt alkalmaznak a helyi rendőrség kötelékébe, az elfogadott szabályzat szerint az igazgatóval együtt összesen 34 személyt lehet felvenni, az álláskeret további feltöltése később történik meg.

Feladataik közé tartozik majd a távfelügyelet – a közterületi kamerák követése, a közrend biztosítása, a közlekedés és az építkezések felügyelete, ugyanakkor a környezetvédelemre, kereskedelemre vonatkozó előírások alkalmazását is ellenőrzik.