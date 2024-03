Tovább bővítenék a baróti kórházat

A baróti kórház új épületszárnya négy kórházi osztály számára nyújtana új, felszerelt teret. A beruházás megvalósíthatósági tanulmányát már évekkel ezelőtt előkészítették, ennek frissítése jelenleg zajlik, ugyanakkor az új járóbeteg-rendelő ügyében is sikerült lépéseket tennie az önkormányzatnak.

A kórház új épületszárnyának ötlete három évvel ezelőtt született meg, 2021-ben elő is készítették a megvalósíthatósági tanulmányt, bár akkor nem volt pályázati kiírás.

Váncza Gabriella kórházmenedzser szerint továbbra is szükség volna gyermekgyógyászra, neonatológusra és altatóorvosra, de közel sem olyan súlyos a helyzet, mint ahogy évekkel ezelőtt volt.

valamint az évek óta várt új épületszárny tervének megvalósíthatósági tanulmányát is aktualizálják.

az udvar és a közművek is felújításra várnak,

Körülbelül 25 ezer személynek biztosít egészségügyi szolgáltatást a baróti kórház, amely jelenleg is számos fejlesztés előtt áll:

Az előzetes tervek szerint az uniós forrásból kivitelezendő projekt keretében az új épületszárny a sebészeti, intenzív, szülészeti-nőgyógyászati és újszülöttosztály számára biztosítana helyet, ugyanakkor felszerelést is a teljeskörű ellátáshoz, többek között laboratóriumot és gyógyszertárat.

Az elképzelések szerint az alagsorban és földszinten laboratóriumok, az első és második emeleten 18 rendelő és a hozzátartozó kezelőhelyiségek lennének, továbbá kialakítanának szintenként egy-egy szobát az orvosoknak és ápolóknak is.

A baróti önkormányzat és a Kovászna megyei tanács partnerségben újítja fel továbbá a kórház udvarát és közműveit, ennek értéke az ötmillió lejt súrolja. Elsőként a víztartályt szerelik be, amely másodlagos vízforrást fog biztosítani a kórház számára, emellett egy elektromos generátor beszerzése is folyamatban van, ami áramkimaradás esetén teljes lefedést biztosít az intézménynek. A későbbiekben beszerelik a víztisztító rendszert és az udvart is rendezik.