Kisvárosi kórház nagy tervekkel: elsőként új röntgengépet vásároltak

Vadonatúj röntgengéppel cserélik le a 21 éves régi eszközt a baróti kórházban, de ezenkívül számos hiánypótló orvosi eszközt is sikerült beszerezni a tavalyi év során. Az egészségügyi intézmény fejlesztése idén is folytatódik: az év folyamán elkezdődnek a kórház udvarának és közműveinek felújítási munkálatai is.