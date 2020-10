Bár még nem kötelező, a városi hivatalok többsége előtt van már kerékpártároló

Marosvásárhely jól áll biciklitározók tekintetében • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen 2012-ben a biciklis közlekedés ösztönzésére egy pályázat részeként 150 fém kérékpártárolót helyeztek ki különböző intézmények elé. 2018-ban a helyi önkormányzat költségvetésébe belefoglalt több mint 300 biciklitározó elkészíttetését és kihelyezését a közterekre. Ezekből jutott a főbb intézmények elé, iskolákhoz, piacokhoz, sőt még azokhoz a cégekhez is, amelyek igényelték.

Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatal udvarában jóval több biciklitározó van, mint amennyit a törvénytervezetben előírnak, a lakosság használja is azokat, sokan kerékpárral térnek be a városházára – mondta el a Székelyhonnak Zörgő Noémi sajtószóvivő. Érdeklődésünkre a gyergyószentmiklósi városháza szóvivője is arról számolt be, hogy náluk is van lehetőség a kerékpárok biztonságos tárolására a hivatalnál.

Igaz, hogy csak három férőhelyes, de valószínű, hogy az új városvezetésnek majd erre is gondja lesz

– mondta Kertész László.

Ahol nincs bicikliút, ott a lakosság nem ül biciklire

A kerékpártárolókkal egyidejűleg az infrastruktúrát is fejleszteni kellene – véli Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető elnöke, aki szerint sokan azért nem használnak biciklit a városi közlekedéshez, mert félnek a gépkocsiforgalom között kerekezni.

A legnagyobb akadály a kerékpárutak hiánya, ezért nem ülnek biciklire nagyon sokan

– mondta, majd hozzátette, ahol alakulóban van az infrastruktúra, ott a lakosság is nagyobb kedvvel és bizalommal kerékpározik. Gál Sándor Hollandiát hozta fel követendő példának, ahol az 1970-es években hasonlóképpen indult a mozgalom, amely mára elérte, hogy a legnagyobb biztonságban kerékpározhat kicsi és nagy egyaránt. „Ott még a hat-hétévesek is biciklivel járnak iskolába, a legnagyobb biztonságban engedik el a szülők őket. Nekünk is ez kell legyen a célunk, hiszen ők is úgy kezdték el valamikor, mint mi” – fogalmazott Gál.