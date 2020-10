Történelmi pillanat: húsz év után magyar polgármestert iktattak Marosvásárhelyen

„Marosvásárhelyen nincsenek első- és másodrangú állampolgárok. A város mindenkié. A városi tanácsnak nem üzleti vagy pártérdekeket, hanem az itt lakók érdekeit kell szolgálnia. Hiszek a kulturális sokszínűségben, ezért őrizni fogom a hagyományokat és ösztönzöm Marosvásárhely kultúrateremtő szerepét” – hangoztatta beiktatási beszédében Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A járványügyi intézkedések miatt visszafogott, de méltóságteljes ünnepi alkalom keretében iktatták be hétfőn délben az új városvezetőt, valamint az önkormányzati képviselő-testület új és régi tagjait.

Magyarul és románul tette le esküjét Marosvásárhely új polgármestere • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi városházán már kora délelőtt nagy volt a sürgés-forgás, a lépcsőkre virágokat helyeztek el, a hangosítást igazgatták, hogy minden készen legyen a beiktatást követő sajtótájékoztatóra. A városháza nagy gyűléstermébe 12 órakor csak a polgármestert, a tanácsosokat, a prefektúra és a megyei tanács képviselőit engedték be, a sajtó az erkélyre szorult. Családtagok, barátok, szimpatizánsok nem vehettek részt.

A mai napon új lapot nyitunk városunk történetében, rajtunk múlik, hogy egy széljegyzet lesz, vagy egy egész fejezet.

Vissza kell vezessük a tisztességes politikai és a fejlődés útjára Marosvásárhelyt. Sokan voltak azok, akik változást akartak, de nem mertek magyar emberre szavazni.

A város nem magyar kézbe került, hanem a vásárhelyiek kezébe. Azért fogunk dolgozni, hogy élhető város legyen Marosvásárhely, lehessen itthon dolgozni, pihenni, közlekedni.

Azt tudjuk, hogy mivel nézünk szembe, de azt már kevésbé, hogy pontosan milyen eszközök vannak a kezünkben. A problémákat mindenki ismeri, aki Vásárhelyen él – a pontos pénzügyi lehetőségeket ezek megoldására már kevésbé. Ezért, mint azt már többször elmondtam, a munkát leltárkészítéssel kezdjük. Át fogjuk világítani a költségvetést, a polgármesteri hivatal és a városi cégek működését, számba vesszük a város vagyonát. Ennek eredményeképpen látjuk majd, hogy mit és milyen ütemezéssel tudunk megvalósítani” – hangzott el.

A város mindenkié

Soós Zoltán megismételte, amit már korábban is elmondott, hogy beiktatása utáni első teendője a számvevőszéknek írott levél iktatása lesz, amiben hivatalosan is kéri a város gazdálkodásának átvilágítását. Végül kiemelte: „A tisztesség és a kemény munka, a bátorság és a hűség, a párbeszéd és a tolerancia – ezek azok az értékek, amelyek különlegessé teszik Erdélyt és meghatározzák Marosvásárhely örökségét, és amelyek jegyében a munkánkat végezzük. Nem lesz könnyű és nem lesz gyors sem. De mi, itt, Vásárhelyen azt tanultuk, hogy addig nem lehet nyugtunk, amíg a munkát el nem végeztük, a dolgunk be nem fejeztük. Ezt tanították szüleink, ezt tanulhattuk elődeinktől és városunk történetéből is.”