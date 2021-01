Történelmi jelentőségű beruházás kezdődhet az Ugron-kastélynál

Február végéig el kell vigyék az udvarról a helyiek az ott tárolt mezőgazdasági gépeiket • Fotó: Kozán István

Mint mondta, nincsenek pontos információi a projekttel kapcsolatban, de azt tudja, hogy a magyar kormánynál pályázott sikeresen – közel kilencmillió lejért – a tulajdonos a felújítás érdekében. A műemléképület helyreállítását az önkormányzat és a polgármester is fontosnak tartja, hiszen a kastély eredeti állapotában egy „ékköve lehet a településnek” – magyarázta. Éppen ezért múlt heti testületi ülésükön a helyi képviselők megszavazták, hogy kérés benyújtása esetén 75 százalékos kedvezmény biztosíthassanak a kötelezően befizetendő egy százalékos építkezési illetékre. Ezzel az intézkedéssel közel hatvanezer lejt spórolhatnak a tulajdonos.

A helyszínen ismertük meg Gagyi Attilát, a település unitárius templomának kántorát, akit az Ugron család egyik tagja kért fel 2005-ben, hogy költözzön a kastélyba, és felügyelje azt. Tőle tudtuk meg, hogy rendszerváltozás után az önkormányzat vette birtokába az épületet, annak visszaszolgáltatásáig, ez idő alatt pedig nagyobbrészt roma családok laktak ott. Távozásuk után derült ki, hogy

számos tárgy eltűnt a kastélyból – például a régi csempekályhák, és a mozdítható vasazat.

Érdeklődésünkre arra is kitért, hogy jelenleg egy tulajdonosa van a birtoknak, ő ugyanis kifizette a rokonainak járó anyagi részt. A tulajdonos hölgy az utóbbi években folyamatosan pályázott a renoválás érdekében, ám csak nemrég járt sikerrel. Időközben saját költségén újíttatta fel az épület tetőzetét, így próbálva mérsékelni a problémákat. Elhangzott, hogy a kastély mellett az udvar is a felújítások részét képezi, ezért február végére el kell vigyék onnan mezőgazdasági gépeiket a helyiek. A tervek szerint parkosítani fognak, ugyanakkor futball- és teniszpályát is kialakítanak. A tulajdonos célja ugyanis, hogy táborokat lehessen szervezni a helyszínen. A régészek egyébként már átvizsgálták a kastélyt – ahol egyebek mellett az 1500-as évekből származó pénzérméket találtak –, így vélhetően tavasszal elkezdődhet a renoválás – magyarázta Gagyi Attila.