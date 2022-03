Törölni kell a telekkönyvből Dormánfalvának az úzvölgyi temető fölötti tulajdonjogát

A most érvénytelenített határozat alapján állította ki maga számára az építési engedélyt is, amellyel román parcellát hozott létre, és emlékművet épített a temetőben. Csíkszentmárton község az építési engedélyt is megtámadta a Bákó megyei törvényszéken.

