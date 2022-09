Töretlen népszerűség és jó hangulat: készülnek az Erdélyi Táncháztalálkozóra Székelyudvarhelyen

Újra a néptáncé és a népzenéé lesz a főszerep Székelyudvarhelyen szeptember második hétvégéjén: ez alkalommal is a város ad otthont az évek óta töretlen népszerűségnek örvendő Erdélyi Táncháztalálkozónak.

A rendezvény idén is színes programkavalkáddal kecsegteti a látogatókat, kiállítások, előadások, filmvetítések, kézműves vásár, gyerektáncház, néptáncoktatás, hazai és külföldi néptáncegyüttesek előadásai, borkóstoló és természetesen

Noha a rendezvény alapkoncepciója ugyanaz, évről-évre vannak újítások, korábbi tapasztalatokon alapuló változtatások – számolt be Orendi István, a Székelyudvarhelyi Néptáncműhely igazgatója.

Idén például a rendezvény nagyszínpadának és a kézműves vásárnak is a városi park biztosít helyszínt a minifocipálya helyett, ugyanakkor ismét levetítik László Barna rendező Isteni kéz című filmjét, a tavalyi hatalmas érdeklődésre való tekintettel ezúttal két alkalommal is.

Beszélgetésünkből az is kiderült, hogy a rendezvény töretlen népszerűségnek örvend, és noha nem lehet pontosan számszerűsíteni a résztvevők számát, az Udvarhelyi Néptáncműhely igazgatója azt biztosan ki meri jelenteni, hogy a számuk nem csökken. A szervező szerint ugyanakkor van, ami talán még a számoknál is beszédesebb.

„Tavaly hatalmas túljelentkezés volt, sok volt a panasz, hogy rengetegen nem jutottak be a teltházas vetítésre, ezért idén úgy döntöttünk, pénteken és szombaton este is lesz vetítés, így mindkét alkalommal négyszáz személy kaphat lehetőséget a film megtekintésére” – magyarázta Orendi.

– jelentette ki.

A táncháztalálkozó mottója idén is változatlan: „Több, mint száz zenész, több mint ezer táncos, több mint táncháztalálkozó” – folytatta Orendi, hozzátéve, hogy úgy érzi, a jelmondat minden évben – így idén is – számbeli túlzás nélkül foglalja össze, hogy miről is szól a rendezvény, amely