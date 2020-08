Töredékére csökkent a székelyföldi szállodai vendégéjszakák száma

Míg a vidéki turizmus virágzik Székelyföldön, a nagy városi szállodák bajba kerültek a járványhelyzet miatt: a külföldi turisták és a rendezvények elmaradtak, az itthon nyaralók pedig nem a városokban akarják eltölteni szabadságukat. Válsághelyzetbe került több székelyföldi létesítmény, a székelyudvarhelyi Küküllő Szállodánál pedig a héten zárták be az ajtókat. Nem tudni, hogy mennyi időre.

A Küküllő Hotel Bezárt, a folytatás bizonytalan. Vendégek hiányában nem tudják működtetni a létesítményt • Fotó: Erdély Bálint Előd

A szezon lejártával ugyanakkor azt is számításba vette a tulajdonosi kör, hogy ősztől nem lesz miből kifizetniük az épület fenntartási költségét: ezt ugyanis az off-szezonban a nyári hónapok nyereségével egyenlítették ki.

– sorolta tovább. Továbbá kiszervezték például a takarítást is, cserébe vendégéjszakákat ajánlottak fel a szakcégnek. De az elmúlt hónapok egyikében sem tudtak még nullszaldósak sem lenni, panaszolta Bíró-László Zoltán.

„A márciusi kényszerbezárás kezdetétől igénybe vettük a technikai munkanélküliség lehetőségét a kollégáink részére, de akkor más sejtettük, hogy a turizmus teljes mértékben át fog alakulni. Május 16-án nyitottunk újra, s bár tudtuk, hogy az eleje nehéz lesz, mégis a napi egy-két vendég óriási visszaesés volt” – magyarázta Bíró-László Zoltán, a tulajdonosok képviselője. A szállodában egyébként 73 szoba van, a rendezvénytermük 300 fős. Az „optimalizálás” második hullámában fizetéscsökkenést vezettek be.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a létesítmény forgalmának mintegy ötven százalékát a rendezvények adták. A tulajdonosok egyébként már áprilisban úgy döntöttek, hogy visszamondják az idénre betervezett esküvőket, hiszen nem látták annak lehetőségét, hogy azokat az épületben meg lehet majd tartani.

Nem szeretjük ezt a kiszolgáltatottságot, a kiszámíthatatlanságot, és úgy érezzük, a személyzettel is úgy korrekt, ha akkor engedjük el őket, amikor még ki tudjuk adni a fizetést és nem maradunk adósuk. Nehéz döntés volt, de muszáj volt meghozni

– summázott a tulajdonosok képviselője. Megtudtuk ugyanakkor: az újraszervezés lehetőségeit keresik, hisz a cél az, hogy a közeljövőben ismét kinyisson a Küküllő Szálloda. Egyébként az ingatlan maga a 70-es években épült, a László család az átépítés óta, azaz húsz éve működteti a szállodát.

Nem fenntartható

A Gyergyószentmiklós központjában található Rubin Hotel 32 szobával, a borzonti Rubin Panzió pedig további 18-al várná a vendégeket, de Huszár Imre tulajdonos szerint alig vannak látogatóik, drasztikus bevételkiesést okozott számukra is a járványhelyzet. Mint fogalmazott,

még nem szüntették be a tevékenységüket, de ha továbbra sem javul a helyzet, könnyen megtörténhet, hogy ők is a Küküllő Hotel sorsára jutnak.

„A jelenlegi helyzet hosszútávon fenntarthatatlan, egy darabig lehet erőltetni, de ha elfogynak a megtakarítások, lakat kerül a zárra. Ötödik hónapja, hogy be vagyunk zárva, még teraszunk sem volt, most is csak négy asztallal működünk.

A bevétel minimálisra esett vissza, szinte semmit sem árulunk. A nyáron még annyi pénzt sem tudtunk keresni, hogy megvásároljuk télire a tűzifát

– emelte ki Huszár. Arra is kitért, hogy a kényszerszabadságra küldött személyzetük felét visszahívták, de csak úgy tudják biztosítani a bérüket, ha kipótolják. „Az utóbbi két hétben a hétvégéken kiadtunk ugyan néhány szobát, de a járvány megjelenése utáni első négy és fél hónapban ki sem nyitottuk a gyergyószentmiklósi szálloda ajtaját.

Külföldi turizmusról nem beszélhetünk, mert a jelenlegi helyzetben senki sem utazik Romániába, pedig mi és a környékbeli szálláshelyek 80 százalékban a magyarországi vendégekre támaszkodtunk korábban.

A belföldi turisták kizárólag a Gyilkos-tó, Parajd és Szováta környékére látogatnak, de Gyergyószentmiklósra célirányosan nem jönnek, csak esetleg akkor, ha az említett helyszíneken mind betelnek a szálláshelyek. A szezonnak ráadásul hamarosan vége, és a teraszok bezárása után még nehezebb helyzetbe kerül a vendéglátóipar” – nehezményezte a tulajdonos. A helyzetüket tovább nehezíti, hogy

a házhoz szállításból sem tudnak megélni, főként úgy, hogy korábban nem is foglalkoztak ezzel, így nem tudják felvenni a versenyt azokkal a helyi éttermekkel, amelyek már a járványhelyzet előtt is erre építették a vállalkozásaikat.

„Ha a szállodát nem tudjuk 50-60 százalékban kihasználni, akkor lehetetlen fenntartani egy ilyen nagy épületet. Hiába, hogy nincs vendég, továbbra is 7-8 ezer lejes villanyszámlák érkeznek. Március közepétől egyetlen magyarországi vendégünk sem volt, az utóbbi időszakban 64 kirándulóbuszt mondtak vissza, a betervezett rendezvényeket is lemondták (például kicsengetések, elsőáldozások), és a sportesemények, edzőtáborok elmaradása is hozzájárult a vendégszám-csökkenéshez” – sorolta Huszár Imre.