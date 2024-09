Tömegesen pusztulnak a fecskék a szomszédban, de mi a helyzet itthon?

A legelterjedtebb fajok Romániában és a szomszédos országban is a füsti fecske, valamint a molnárfecske. A szakember elmondása szerint ezek a madarak kizárólag repülő rovarokkal táplálkoznak, emiatt vonulnak már kora ősszel Afrikába, ahol biztos táplálékhoz juthatnak.

Papp Tamás biológus, a Milvus csoport elnöke szerint idén nem volt nálunk tapasztalható a magyarországihoz hasonló pusztulás, és az időjárás-előrejelzés szerint valószínűleg már nem is lesz. Érdemes viszont tisztázni, egyáltalán mi is áll a jelenség hátterében.

Nálunk is volt már hasonló

Közben a szélsőséges időjárás Romániát sem kímélte, több megyében árvíz pusztított, ugyanakkor a székelyföldi megyékben is jelentősen csökkent a hőmérséklet. Felmerül tehát a kérdés, mi történhet azokkal a fecskékkel, akik innen vonulnának tovább délre.

A tömeges fecskepusztulásról csaknem mindegyik magyarországi hírportál beszámolt, de a közösségi médiában is egymást követték a madárbarát civilek által írt bejegyzések, segélykérések az elmúlt néhány napban.

Ezek a madarak két-háromszor is fészkelnek az évben, egy fészekaljban három-öt fióka nevelkedhet. „Számítani lehet rá, hogy sok a fiatal, tapasztalatlan madár, amelyek eleve rosszabbul alkalmazkodnak, ha beüt a rossz idő, nagyobb fokú lehet a pusztulás is” – mutatott rá a biológus.

– magyarázta Papp Tamás. Néhány évvel ezelőtt, amikor a szokásosnál is jóval nagyobb lehűlést hozott magával az augusztus vége, a mi vidékünkön is bajba kerültek a fecskék.

A fecskék fennmaradásában az ember is segédkezhet, leginkább úgy, ha békén hagyja őket. Ahogy Papp Tamás egy korábbi cikkünkben is kifejtette, a madarak állománycsökkenéséhez a rovarirtószereken és a klímaváltozáson túl a fészkek leverése is hozzájárul, így érdemes más megoldást keresni a problémára.

Ne felejtsük el: a fecske védett madár

Az Európai Unió irányelvei, illetve a romániai 2007/57-es számú rendelet alapján a fecske országunkban is védettséget élvez. Papp Tamás ezért felhívta a figyelmet: