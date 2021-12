Töltött káposzta helyett: szaftos sertéscomb egyben sütve

Nagyjából hét órát kell süljön egy 10–12 kilogrammos sertéscomb a kemencében • Fotó: Fülöp Attila

Ezután kenjük be olívaolajjal a combot, majd sózzuk és borsozzuk meg jó vastagon. Dörzsölhetünk még rá őrölt pirospaprikát és apróra vágott fokhagymát is. Kenjük be a húst még a boltban is kapható pikáns barbeque szószok egyikével. Utóbbit ízlésünknek megfelelően válasszuk ki vagy készítsük mi magunk.

Fedjük be káposztalevelekkel

A szósz összeállításához olvasszunk fel barna cukrot, amelyet Cayenne-borssal, őrölt köménnyel, mustárral és fokhagymával ízesítsünk. Ezt öntsük fel sörrel, illetve a barnamártással vagy a húsleves levével. Legvégül adagoljuk a felaprózott csípős paprikát, és hagyjuk nagyjából két órán át főni, amíg szószosra redukálódik.

A comb megsütéséhez egy akkora tepsit használjunk, amelybe az teljesen belefér.

Az edény alját jól kenjük ki disznózsírral, illetve helyezzünk bele félbe vágott paprikát, sárgarépát és petrezselyemgyökeret, mielőtt beletennénk a húst.

Utóbbi fedjük be legalább három centiméteres vastagságban savanyúkáposzta-levelekkel, hiszen azok majd meggátolják, hogy elégjen a forró kemencében. A tepsibe öntsünk még hét deciliter bort és ugyanennyi vizet. Ez nagyjából félig fogja ellepni a húst. Ha megvagyunk, akkor – a kenyérsütéssel ellentétben – húzzuk a kemence két oldalára a parazsat, esetleg rakjunk még fát is rá, majd középre behelyezhetjük az ételt. Három óra múlva nézett ismét a sertéscombra a séf: ekkor ellenőrizte, hogy van-e elég zsiradék még a tepsi alján, eltávolította a megégett káposztaleveleket, majd ismét bekente barbeque-szósszal a húst.