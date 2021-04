Tölgy- és bükkfacsemetéket ültetnek Székelyhodoson

A faültetéssel a természetes ökoszisztémát állítják helyre. Képünk illusztráció • Fotó: Pando Egyesület

Tavaly ősszel a Pando Egyesület már szervezett egy faültetési napot a székelyhodosi közbirtokossági legelőn, most pedig újabb csemetéket ültetnek el, hogy a 200 hektáros terület visszanyerje fás legelő jellegét. Ahogy Hajdu László Hunor, az egyesület elnöke a Székelyhonnak elmondta, hektáronként 20-25 csemetét ültettek el a tavaly, most hektáronként 20-at fognak elültetni az önkéntesek segítségével.

A 300 csemete nem tűnik soknak, de sokkal összetettebb a munka, mint amilyennek tűnik, hiszen nem csak elültetjük ezeket a kis, 20-30 centis fácskákat, hanem ellátjuk védőburokkal, azokat pedig védőlécekkel támasztjuk ki

– magyarázta az egyesület elnöke.

A terület korábban is fás legelő volt, ahogy arról a 18-ik század végén készült osztrák-magyar katonai térképek is tanúskodnak – mondta el lapunknak Kósa István, az egyesület munkatársa, aki érdeklődésünkre azt is elmagyarázta, hogy

ezek a csemeték körülbelül 20-30 év múlva lesznek fiatal fácskák, és 150 évre van szükség, hogy teljes nagyságukban kifejlődjenek, hiszen őshonos fák, amelyek lassan nőnek.

A szakemberek szerint azért is szükségesek ezek a fák, mert azon kívül, hogy árnyékot tartanak az ott legelő állatoknak, szarvasmarháknak és juhoknak, a legelő diverzitása is gazdagodik, a fák gyökereikkel, lombkoronájukkal és árnyékukkal újabb mikro-ökoszisztémákat hoznak létre,

az ágak között különböző madárfajok telepednek meg, gyökereik között, vagy az alattuk levő aljnövényzetben szintén változatos fajú élőlények találnak életteret maguknak.

A tölgyfacsemeték a segesvári erdészet faiskolájából, míg a bükkfacsemeték egy Kovászna megyei faiskolából származnak – válaszolta érdeklődésünkre Kósa István, aki a közbirtokosság hozzájárulását is hangsúlyozta, hiszen ők azok, akik beleegyeztek az ökológiai helyreállításba, illetve ők lesznek a Pando Egyesület mellett azok, akik aktívan figyelnek arra, hogy a legelőt aktívan használók ne tegyenek kárt a csemetékben.

A szervezők a szombati faültetésnél is, akárcsak tavaly, körülbelül 100 önkéntesre számítanak. Egész napos tevékenység lesz,10 és 18 óra között zajlik majd az akció.