Többséget szerezne a megyei tanácsban és az önkormányzatokban az EMSZ

• Fotó: Veres Nándor

Hozzátette: meglátása szerint azon a 14 településen, ahol korábban polgármesteri mandátumot nyert az MPP, megújulás, fejlődés történt. „Úgy érzem, Hargita megye is megérett erre a változásra. Elég volt a 12 éves vezetésből, ez elég idő volt arra is, hogy megvalósíthassa mindenki az elképzeléseit. Bebizonyíthatta 12 év alatt, hogy mit tudott a jelenlegi vezető, de most úgy gondolom, változást tudunk előidézni, és egy sokkal precízebb, hosszútávú tervezés tud megvalósulni”.