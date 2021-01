Többféle edzéstípust mutatnak be Csíkszeredában

A kangoo-oktató szerint közhely, de azért még igaz: a mozgásra mindenkinek nagy szüksége van • Fotó: Veres Nándor

„Célunk megismertetni a nagyközönséggel, mivel is foglalkozunk mi, oktatók, hogyan is zajlik nálunk az élet a Magtárban” – közölte elöljáróban az esemény főszervezője, Bodó Sugárka, aki négy évvel ezelőtt kezdett el kangoo típusú edzéseket tartani Csíkszeredában, időközben pedig a szombati esemény helyszínére költöztette át a gyakorlótermet.

„Korábban én is voltam túlsúlyos. Sikerült lefogyni, de csak a folytonos mozgással tudtam magam szinten tartani” – avatott be az edző, elárulva, jelenleg három hónapos kisbabája tölti ki az életét, de szeretné újból visszanyerni a régi formáját. Mint mondta, számára a sport a garancia arra, hogy elégedett legyen önmagával.

Heti két-három alkalommal bárki fitten tudja tartani magát, a legnagyobb méregfog a kitartásunk

– hangsúlyozta, majd fontosnak tartotta hozzátenni, a stúdió edzőcsapata – akikkel ezúttal megismerkedhet a nagyérdemű – mind diplomás szakemberek.

A szombati nyílt nap kapcsán a főszervező megjegyezte, a mozgásra mindenkinek szüksége van, már csak az immunrendszer szinten tartása miatt is. „Jobb szeretem magamra bízni az egészségemet, mint a gyógyszerekre. A másik célunk, hogy

meg szeretnénk ismertetni az emberekkel magunkat, a termet és csapatot is szeretnénk toborozni azok körében, akik a mozgásra szavaznak”

– tudatta. A változatos programkínálat gyerekeknek, kezdőknek, haladóknak és az időseknek is szól. A teremben általánosan legalább tízféle edzéstípus zajlik, amelyekbe mind betekintést nyújtanak az oktatók szombaton: lesz például kangoo dance, funkcionális edzés, zumba vagy alakformálás is. Ugyanakkor, az egészséges életmód jegyében kóstolók is lesznek, hiszen gyümölcsleveket, cukor- és lisztmentes süteményeket lehet kipróbálni, továbbá táplálékkiegészítőkről és vitaminokról is lehet érdeklődni szakértőktől.

A húszperces bemutatók között lesznek szünetek is, így a szervezők a járványügyi szabályok betartása mellett el tudják kerülni a tumultus kialakulását. A nyílt napra a Brassói út 4. szám alatt várják az érdeklődőket, ahol egyébként ingyen ki is lehet próbálni a különböző sportágakat 9–18 óra között. Jelentkezni a Fun Fit – Fat Burning Studio elnevezésű Facebook-csoportban (ahol a részletes program is megtalálható) vagy a 0758–610 672-es telefonszámon lehet.